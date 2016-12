Editorial Revelion ușor fiscal de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De la miezul nopții trecem granița spre care ne-am grăbit timp de un an. O facem, ca de obicei, cu speranțe de mai bine, dar și cu temeri, pentru că orice teritoriu nou înseamnă o aventură, înseamnă destule schimbări. Se spune, însă, că schimbările cele mai importante vor fi de ordin fiscal: reducerea cotei-standard de TVA de la 20 la 19%, eliminarea taxei pe construcţiile speciale („taxa pe stâlp”), eliminarea supraaccizei de 7 eurocenţi/litru la carburanţi, introducerea impozitului specific – forfetar – în turism şi menţinerea scutirii de impozit pe profitul reinvestit. Tot de la 1 ianuarie, factura la energia electrică livrată populației va scădea cu 1,9%, pentru că la nivelul distribuitorilor au fost reduse unele taxe care diminuează cu 3,8 până la 9,04% costurile specifice, potrivit unui anunț recent al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Populația va plăti, începând chiar cu prima lună din acest an, o taxă pentru groapa de gunoi în valoare de 80 de lei/tonă/lună, adică 80 de bani la 10 kilograme. Specialiștii din domeniul mediului au calculat că o gospodărie generează aproximativ 30 de kilograme de deșeuri menajere pe lună, ceea ce înseamnă că taxa pentru groapa de gunoi ar putea fi de 2,4 lei pe lună, adică mai puțin de 30 de lei pe an. Există și o serie de măsuri care trebuiau să intre la 1 ianuarie, dar, din diverse motive, au fost amânate. Printre acestea se regăsește „Legea 51%” (care prevede obligativitatea retailerilor de a comercializa produse românești în proporție de cel puțin 51%), apoi Legea insolvenței persoanelor fizice, ca și încetarea scutirilor de impozit pe profitul reinvestit. De asemenea, Guvernul a prorogat recent termenul de 1 ianuarie pentru data de 1 februarie la o serie de majorări salariale și facilități acordate bugetarilor, iar creșterea salariului minim pe economie a fost lăsată la latitudinea noului Guvern. Să fie, deci, un an mai bun! 1 SHARES Share Tweet

