Promotia 1963 a Liceului Comanesti s-a intâlnit dupa 50 de ani * 45 din cei 75 de absolventi au raspuns “prezent” * Amintiri, lacrimi, reusite, esecuri, povesti de viata * Orasul se mândreste cu “generatia de aur” a liceului * Urmatoarea intâlnire va fi peste un an.

Frunzele toamnei ruginii si trecerea a 50 de ani, de la absolvirea in anul 1963 a Scolii Medii Mixte din Comanesti, i-a adunat din toate zarile patriei pe cei care in fiecare moment se mândresc ca au fost elevii acestei scoli, desi azi sunt pensionari. Bucuria a fost impartasita cu primarul orasului Comanesti, Viorel Miron, cu doi dintre fostii lor profesori (Elena Cretu si Cornel Nechita) dar si cu un grup de liceeni, coordonat de prof. Petrita Bâlbâie (director adjunct al Colegiului Tehnic “D. Ghika”), ei primindu-i cu deosebita caldura pe fostii absolventi.

Atmosfera cordiala a intâlnirii a luat aura unui eveniment unic intrucat cei care au facut apelul prezentei au fost colegii absolventi din 1963, profesorii Constantin Taranu si Petrica Colacel, ce activeaza la catedra de Limba si literatura romana a colegiului comanestean. ”Dupa 50 de ani avem prilejul sa ne intâlnim si nepotii mei, elevi ai acestui colegiu, care au intâmpinat oaspetii prezenti la eveniment cu pâine si cu sare, au obligatia ca atunci când va fi 100 de ani de la absolvirea scolii de catre noi, sa caute in arhive fotografiile de acum”, a marturisit cu glasul coplesit de emotie initiatorul intâlnirii, prof. Constantin Taranu. La strigarea catalogului, din cei 75 de absolventi (la sectiile Uman si Real), in jur de 45 au raspuns “prezent” iar in sala de festivitati a Colegiului Tehnic “Dimitrie Ghika”, cel mai trist au rasunat cuvintele “nu mai este in viata!”

Aceste momente au adus si lacrimi in privirea unor participanti iar prin lumina lor s-a strecurat si bucuria revederii. In grabita insiruire de nume, in freamatul acestei intâlniri si-a facut loc ecoul amintirilor despre fostele eleve de o frumusete rara ori despre cei care erau cei mai buni la invatatura. Salutul conducerii actuale a colegiului (prof. Mariana Lucas, director, prof. Simona Stoica si Petrita Bâlbâie, directori adjuncti), a fost unul emotionant.

”Ne face o deosebita onoare sa va vedem aici intrucât reprezentati < > si noi ne mândrim cu dumneavoastra. Chiar daca timpul a trecut va putem spune ca aici au absolvit cursurile peste 15.000 de elevi. Daca ar fi sa ne gândim la elevii din anul 1963 si de azi, am putea spune ca lucrurile nu s-au schimbat in esenta. Si atunci ca si acum elevii invata! Si atunci ca si azi elevii obtin performante si la absolvire au iesit de aici oameni deosebiti, cu profesii mai mult sau mai putin cu rezonanta. Avem sprijinul neconditionat al conducerii orasului, al primarului Viorel Miron. In acest an au absolvit aici un numar de 17 clase” – a spus prof. Petrita Bâlbâie.

Amintind ca “liceul a capatat o noua infatisare, prin investirea a 50 de miliarde de lei vechi, mai fiind nevoie de 5,5 miliarde de lei vechi pentru finalizarea reabilitarii la toate cladirile acestei institutii”, edilul – sef al Comanestiului, Viorel Miron a evidentiat ca “intâlnirea promotiei 1963 este un eveniment deosebit in orasul nostru”.

La festivitatea de la Colegiul “Ghika”, atmosfera cea mai profunda de simtire a trecerii celor 50 de ani de la absolvire a fost data de cuvintele rostite de profesorii Elena Cretu si Cornel Nechita (ambii la senectutea vârstei de peste opt decenii).

”Acum 50 de ani pleca de la liceul din Comanesti o pleiada de absolventi tineri, plini de ambitie, gândindu-se la ce-i asteapta in viata. 50 de ani sunt multi pentru ca ne-am schimbat atât de mult incât nu ne mai cunoastem. 50 de ani sunt si putini pentru ca timpul s-a scurs atât de repede si am ajuns pensionari. La vremea când va ofeream modele de viata noi, dascalii, am fi vrut ca sa fim pentru elevi o binefacere. Daca am reusit sau nu, dumneavoastra puteti ca sa spuneti la aceasta intâlnire, toti fiind supusi greselii. Intâlnirea aceasta imi face multa placere pentru ca m-ati invaluit cu parfumul de odinioara, al celor 50 de ani care au trecut. Intâlnirea de azi ne pune pe noi fata in fata cu propria judecata. Sa va bucurati de prieteniile pe care le-ati legat in timpul liceului, care sunt cele mai trainice” a spus prof. Elena Cretu.

Cu o puternica inflacarare, a biruintei de a ajunge la 90 de ani fara a face niciun compromis, a vorbit si prof. Cornel Nichita. El a amintit cuvintele istoricului Nicolae Iorga (pe care l-a cunoscut in anii 1938 – 1939):”Aveti o datorie sfânta, sa va cunoasteti istoria neamului!” si a mentionat ca a construit la Marasesti un monument inchinat ofiterilor francezi care au sprijinit România in timpul Primului Razboi Mondial, iar in aceeasi localitate a infiintat si un muzeu.

Patosul patriotic a coplesit desfasurarea reintâlnirii dupa 50 de ani a promotiei 1963 a Scolii Medii Mixte din Comanesti prin puternicile emotii transmise de prof. Cornel Nichita, care detine legitimatia cu nr. 1 a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, este general si Cetatean de onoare al orasului Marasesti. In albumul destainuirilor de la festivitatea de la Comanesti se inscrie si marturia fostei eleve, Melania Pravat, care in activitatea sa a imbratisat cariera de dascal.

“Idolul si icoana vietii mele a fost profesoara Elena Cretu iar pasul sau hotarât era ceva care ne dadea incredere”, a declarat cu multe emotii Melania Pravat. Sirul amintirilor de scoala, a ceea ce au realizat de-a lungul anilor si a impresiilor placute ale acestei reântâlniri a fost depanat intr-un cadru mai restrâns de catre fostii absolventi de acum 50 de ani. Ei au hotarât a se intâlni in fiecare an, semn ca scotocirea prin arhive si “stergerea de praf” a cataloagelor de catre prof. Constantin Taranu si Petre Colacel a fost una de bun augur pentru viitor.

