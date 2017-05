Top Story Revedere după 45 de ani, promoţia 1972, a Institutului Pedagogic Bacău de Gheorghe Baltatescu -

În timp ce pe străzile Bacăului, în aule şi amfiteatre, au loc cursuri festive, de despărţire a celor care au finalizat cursurile liceale, într-un cadru restrâns, intim, s-au revăzut, după 45 de ani, foştii studenţi ai Facultăţii de Istorie-Geografie, promoţia 1972, de la fostul Institut Pedagogic din Bacău, în prezent Universitatea „Vasile Alecsandri”. În semn de respect şi aducere aminte, emoţionanta întâlnire a avut loc în sala ce poartă numele fostului lor profesor, Iulian Antonescu (istoric, arheolog, ctitor de muzee), de la Muzeul de Istorie. Cel care s-a ocupat mai bine de doi ani de a-i reuni, din toate colţurile ţării, pe foştii lui colegi, a fost prof. Mihai Mantea, din P. Neamţ. Oameni în vârstă, mulţi pensionari acum, s-au recunoscut cu greu pe holurile muzeului, deoarece nu s-au mai revăzut niciodată de la terminarea facultăţii: lacrimi, îmbrăţişări, flori, amintiri redate în grabă, poveşti de viaţă, doamne elegante, bărbaţi sobri, cu zeci de ani la catedră, trăiţi în spiritul şi principiile care au dominat învăţământul universitar al acelor ani: muncă, perseverenţă, dragoste faţă de elevi şi disciplinile predate. După intonarea imnului „Gaudeamus igitur”, fostul decan al Facultăţii de Istorie-Geografie, prof. dr. Ioan Mitrea, acum la 80 de ani, a strigat catalogul: Prezent! – 25, Absenţi – 8 , Decedaţi – 10, Bolnavi – 4 , Nu au fost găsiţi -4, au fost răspunsurile din bănci. În memoria celor dispăruţi şi a profesorului Iulian Antonescu s-a ţinut un moment de reculegere. „Studenţi foarte buni, pe cei prezenţi îi văd acum cu mare bucurie, cu alţii m-am întâlnit în timp la diferite examene, pe şantierele arheologice. Mă bucur că cei mai mulţi au ales catedra, această frumoasă, onorantă şi foarte grea profesie. Sunt sigur că generaţiile de elevi pe care le-au pregătit au avut ce învăţa de la studenţii mei. Îi felicit şi le doresc multă sănătate”, a spus fostul decan, prof. dr. Ioan Mitrea, căruia, la final, foştii studenţi i-au acordat o Diplomă de Recunoştinţă.

După ceremonia de revedere, foştii studenţi, împreună cu soţii şi soţiile, au avut ocazia, la o masă prietenească, să continue poveştile, amintirile… 0 SHARES Share Tweet