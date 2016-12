Actualitate Retrospectiva 2016 de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dronă pentru ierbicidat Un aparat de zbor fără pilot destinat agriculturii, denumit ‘Patriot RP’, a fost prezentat în luna aprilie la Bacău de o societate comercială din localitate, care l-a conceput și realizat în parteneriat cu o firmă din China. „Este o premieră nu numai pentru România atât prin dimensiunile sale, dar mai ales prin tehnologia inovatoare ce permite obținerea de calitate superioară la lucrări efectuate în domeniul agriculturii”, a precizat pentru AGERPRES Ion Neculcea, inițiatorul proiectului. Potrivit acestuia, între noutățile tehnice de care dispune drona se numără „un sistem de pulverizare foarte fină, sub formă de ceață, deasupra culturilor și până la nivelul solului, fapt ce permite, concomitent cu o creare de curenți de aer care să ridice și agite plantele, eficiența lucrării și pe partea inferioară a frunzelor plantelor, nu numai deasupra lor”. Bacău – model de bune practici în domeniul protecției copilului Directorul General al DGASPC Bacău, Sorin Brașoveanu a fost invitat, în luna martie, de Administrația Prezidențială a Ucrainei să prezinte elemente de „bune practici” acumulate în județul Bacău, în cadrul unei întruniri la care au mai participat persoane cu putere de decizie ce activează în domeniul protecției copilului din Republica Moldova și Ucraina. El a avut convorbiri cu Maryna Poroshenko, soția președintelui Ucrainei. „Prima Doamna a Ucrainei a fost foarte interesată de modul concret de implementare a reformei în ceea ce privește protecția copilului la nivel național și județean, cerând amănunte concrete privind incluziunea copiilor cu dizabilități. Vizita s-a desfășurat în contextul în care Ucraina, ce are instituționalizați în 774 centre mai bine de 104.000 de copii, a constituit, din anul 2015, la solicitarea președintelui acestui stat, un grup de lucru pe problema protecției minorilor și care vizează, în mod special, reintegrarea acestora în familii. Cum obiectivele unui grup specializat de lucru vizează prezentarea de propuneri legislative menite a oferi un cadru comprehensiv în reforma sistemului de protecție a copilului, s-a apelat și la experiența românească în domeniu. Iar, județul Bacău, care a făcut mereu pionierat în domeniul protecției copilului, are rezultate notabile privind dezinstituționalizarea minorilor și reintergrarea acestora în familii, fiind printre primul din țară în etapa finalizării acestui proces”, a subliniat pentru AGERPRES Sorin Brașoveanu. Continuarea demersului ucrainian s-a concretizat, în luna septembrie, prin prezența în județul Bacău a unei delegații din care au făcut parte președintele Avocatului Copilului din cadrul Administrației Prezidențiale din Ucraina, Mykolai Kuleba precum și reprezentanți ai ministerelor Finanțelor, Educației și Protecției Sociale din țara vecină. Oaspeții au vizitat mai multe structuri ale DGASPC Bacău, concluzionând că modelele de bune practici din România privind protecția copilului „par cele mai potrivite pentru Ucraina”. Pericolul gazelor de la Gherăiești Prefectura Bacău a relevat într-un raport special, dat publicității în luna ianuarie, faptul că locuitorii unui cartier al Bacăului, precum și băcăuanii care își petrec timpul liber în Parcul natural Gherăiești se află sub amenințarea unui „pericol public major”, ca urmare degajării necontrolate de gaz natural și a unor instalații improvizate de captare a acestuia din emanațiile unei foste sonde, închise exploatării în anii 1960. În baza documentului, Comandamentul Județean pentru Situații de Urgență a decis o serie de măsuri cu aplicabilitate imediată ori derulate pe întreg anul. Documentul mai puncta faptul că traseul conductelor ilegale, disimulate în căminele rețelelor de apă canal și acoperite cu o plasă pentru a nu fi identificate, peste care s-au pus frunze uscate, conduce către mai multe vile din zonă. „S-au blocat, într-o primă fază, la începutul acestei săptămâni, vanele de aducțiune a gazului, dar, a doua zi, erau racordate din nou. Ca urmare, s-a trecut (…) la demontarea și dezafectarea a aproximativ 150 metri liniari de conductă și opt cuple de racord identificate deocamdată din rețeaua improvizată”, declara pentru AGERPRES colonelul Ion Mihalache, inspector șef al ISU Bacău. Iluminat public solar Locuitorii celor opt sate aflate în componența comunei băcăuane Mărgineni beneficiază de la începutul acestui an, în premieră pentru județ, de iluminat public printr-un sistem ce utilizează energie electrică furnizată de panouri fotovoltaice, proiect finanțat din fonduri europene. Investiția, realizată în decurs de doi ani, a costat 14,4 milioane de lei, sumă din care din care 11,7 milioane de lei sunt nerambursabili, asigurați din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivități Economice. Lămpile de tip LED sunt montate de-a lungul a aproape 4 km pe 1.606 stâlpi, pe fiecare dintre aceștia aflându-se montați, alături de câte două panouri solare, câte doi acumulatori și un aparat controler. Centru de economie socială Un Centru multifuncțional de economie socială, realizat din donații și sponsorizări private, ce poartă hramul „Sfântul Cuvios Teoctist” a fost dat în folosință și sfințit la începutul lui ianuarie, în localitatea băcăuană Hârja, de către Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În respectivul spațiu multifuncțional, sub supravegherea unor artizani populari din zonă, se află un atelier, dotat cu tehnică de profil, unde se vor lucra costume naționale românești. De asemenea, în incinta noii investiții se află și un atelier de lumânări decorative și ornamentale, în care „se vor realiza lucrări orginale gândite atât de meșterii locului, dar și de cunoscuți designeri români, a precizat preotul Constantin Gherasim. Ambulator nou la Spitalul Comănești Spitalul orășenesc „Ioan Lascăr” din Comănești, trecut în urmă cu cinci ani pe lista unităților medicale ce urmau a fi desființate, și-a redeschis în luna mai Ambulatoriul, după ce în ultimele 13 luni acesta s-a aflat într-un proces complex de reabilitare, modernizare și dotare cu aparatură și tehnică medicală de ultimă generație. Valoarea totală a proiectului investițional, fără TVA, pentru Ambulatoriul Spitalului din Comănești este de 21.573.264,53 lei, din care 16.168.677,00 lei este finanțare nerambursabilă, iar 5.404.587,53 lei cofinanțarea de la bugetul local. Spitalul orășenesc Comănești este prima unitate din domeniu construită în România după al Doilea Război Mondial. Este realizată pe baza unui proiect german. În decursul anilor nu a mai cunoscut decât minime investiții privind întreținerea interioarelor și exterioarelor. Centru de îngrijiri paleative Asociația „Lumina” din Bacău, în parteneriat cu organizația norvegiană Foreningen for Barnepalliasjon a pus, la mijlocul lunii martie, în municipiu piatra de temelie a primului Centru de îngrijiri paleative pediatrice din România, proiect în valoare de 1,8 milioane de euro destinat copiilor cu boli incurabile. Cele patru corpuri de clădire vor cuprinde spații pentru cabinete medicale, pentru desfășurarea activităților specifice recreative pentru cei aproximativ 200 de copii pe care Centrul îi va găzdui, spații de cazare pentru aceștia și părinții lor, o sală de servire a mesei. Cursuri de dirijori Zece tineri muzicieni din America, Europa și Asia au participat timp de două săptămâni în luna iunie, la a XIII-a ediție a cursurilor internaționale de dirijorat, organizate în sălile Ateneului din Bacău de Filarmonica „Mihail Jora”. Evenimentul, unic în Europa, s-a încheiat vineri seara printr-un concert festiv în cursul căruia la pupitrul simfonicului băcăuan s-au aflat, în sala „Ateneu”, laureații din acest an ai cursului, Dawn Sonntag (SUA) și Francis Ku, din Hong Kong, care au dirijat, pe rând, secțiuni din Simfonia a II-a în re major, op. 73 de Johannes Brahms. Cursurile s-au desfășurat în parteneriat cu o instituție renumită în lume pentru perfecționarea în arta șefului de orchestră, Conductors Institute, precum și cu Universitatea din Greensboro, ambele din SUA, lecțiile fiind ținute de profesorii dirijori americani Robert Gutter și Charles Gambetta, precum și de Ovidiu Bălan, director de onoare al filarmonicii băcăuane, cel care a învățat dirijoratul de la renumitul Leonard Bernstein. Fanfara de la Băcioi Un număr de 50 de copii, fără nici o pregătire muzicală anterioară, dădeau în luna august, după un an de pregătiri, un prim spectacol în cadrul unei fanfare și a unei formații de muzică lăutărească, realizate în urma demersului a trei instructori — Constantin Gogan, instrumentist în Ansamblul ,, Busuiocul”, Costică Radu și Vasile Andrei, ultimii doi fiind pensionari care fac naveta de la Bacău la Bacioiu special pentru repetiții, dar și pentru a-i familiariza pe copii cu notele muzicale. Inițiatorii proiectului își doresc să organizeze un festival al muzicii de fanfară în comuna Corbasca, la care să invite formații din mai multe zone ale țării. Până atunci copii de romi, se vor prezenta public în fața spectatorilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă, pregătind și piesele pentru concertele ce le vor susține începând din primăvară atât în localitate, cât și în grădini publice din Bacău, Vaslui. Iași și București, pentru care au deja invitații. „Tristan Tzara și Cultura Dada” O serie de evenimente culturale, printre care două premiere teatrale și una cinematografică, au fost organizate, la sfârșitul mijlocul lunii aprilie, la Moinești, cu ocazia marcării unui secol de la fondarea mișcării dadaiste de către Tristan Tzara, cel născut în urbea din județul Bacău . Corolarul manifestărilor l-a constituit simpozionul național cu participare internațională „Tristan Tzara și Cultura Dada”, această reuniune reliefând valorile unei mișcări artistice și morale care au oferit deschideri neașteptate culturii mondiale la începutul secolului XX. Organizat de primărie, în parteneriat cu Asociația cultural-literară „Tristan Tzara”, Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, evenimentul a reunit peste 140 de scriitori, artiști plastici, actori, critici și istorici literari, avangardiste „Dada”. Workshop-ul „In the Spot”, prelegerile susținute de scriitori cu subiectele ”De la o palmă dată gustului public la deparazitarea creierelor”, ”Hoția de cuvinte” și ”Dada & Gaga — avatarurile postbelice ale avangardei”, lansarea volumului V din „Caiete Tristan Tzara”, al profesorului moineștean Vasile Robciuc, au fost, de asemenea, înscrise în programul evenimentului. „Saloanele Moldovei” Expoziția-concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, deschisă în ultimii 26 de ani artiștilor plastici din România și Republica Moldova, a fost inaugurată la mijlocul lunii iulie la Bacău prin trei vernisaje găzduite la ediția din acest an de galeriile „Arta”, „Ioan Frunzetti” și „George Apostu” din municipiu. Un număr 37 de pictori, sculptori, graficieni, designeri, fotografi, creatori în arta tapiseriei de pe ambele maluri ale Prutului și-au reunit cele mai reprezentative lucrări create în ultimul an, supunând jurizării și atenției publicului 299 de creații. 34 dintre acestea fuseseră selectate de un juriu format, la actuala ediție, din Mihai Sârbulescu, Dumitru Bolboceanu, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Valeriu Șușnea, membru al UAP din România, Veceaslav Demir, membru UAP din Republica Moldova. S-a modernizat Observatorul astronomic Observatorul astronomic din Bacău, inaugurat la finele lunii mai, după realizarea unor lucrări de modernizare efectuate cu fonduri europene, cea mai mai mare ca suprafață expozițională și de studiu în domeniul astronomiei din România. Valoarea proiectului a fost de 2,2 milioane de euro, din care 1,5 milioane de euro din fonduri europene. „Observatorul astronomic este singurul din țară ce se constituie într-un complex unitar încorporând un planetariu multimedia 3D, cupolă rabatabilă cu telescop performant și expoziții interactive în domeniu, devine parte integrantă a inovării în spațiul expozițional românesc, asigurate de noile investiții și reașezări pe principii interactive a Complexului muzeal de științe ale naturii „Ion Borcea” din Bacău, fapt ce îi permite integrarea în circuitul turistic de vârf, nu numai în județ, ci chiar la nivel de țară”, a declarat pentru AGERPRES Gabriela Gurău, directorul instituției. Festivalul „Enescu — Orfeul Moldav” La Tescani, „laboratorul cu aură misterioasă” unde George Enescu a creat opera „Oedip”, muzicieni — soliști instrumentiști și vocali, critici și compozitori s-au reunit la final de august pentru a-l omagia pe „Orfeul Moldav” în cadrul unui Festival internațional ajuns la a XXXVII-a ediție. „Artiști de renume, români și straini, vin la Tescani să se inspire, să delecteze publicul, să creeze și să cutreiere acest loc mirific, unde poți trăi miracolul prezenței eterice a marelui compozitor, de la moartea căruia s-a împlinit în această vară o jumătate de secol”, a declarat, pentru AGERPRES, Pavel Ionescu, directorul Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, instituție organizatoare a Festivalului, având parteneriatul Consiliului Județean Bacău. În acest an Festivalul „Enescu — Orfeul Moldav” a avut drept cap de afiș pe mezzosoprana Viorica Cortez, solista „apreciată de critica muzicală internațională drept cea mai strălucitoare Carmen a secolului XX”, a precizat, pentru AGERPRES, dirijorul Ovidiu Bălan, cel la inițiativa căruia au fost puse bazele Festivalului Internațional „Enescu — Orfeul Moldav” și care s-a constituit de-a lungul celor 36 de ediții în „sufletul și mintea” derulării acestui eveniment. Ex Libris Un număr 47 de artiști plastici din 19 țări au prezentat, începând din 25 noiembrie pe simezele unei expoziții internaționale de Ex Libris găzduite de Biblioteca Județeană din Bacău 124 de lucrări de grafică inspirate din creația lui George Bacovia, la un secol de la apariția volumului ,,Plumb” aparținând poetului simbolist român. „ID Fest” Festivalul Național de Teatru pentru Tineri „ID Fest” este eveniment unic în România prin faptul că este organizat, în luna iulie, în totalitate de liceeni voluntari ai Asociației „Ingenious Drama” din Bacău. Timp de zece zile, pe scena Teatrului Bacovia au evoluat, într-o competiție, 13 trupe compuse din 250 de adolescenți din 11 orașe ale României selecționate de un juriu format din elevi și cunoscute personalități din lumea teatrului românesc.De asemenea, vor fi prezentate în concurs și opt spectacole de tip „One man show”. Sfântul Cuvios Antipa Mii de credincioși au venit pe 9 ianuarie la mănăstirile și bisericile din județul Bacău, cu ocazia prăznuirii Sfântului Cuvios Antipa, născut pe meleagurile băcăuane, în satul Calapodești. ”Considerat povățuitor preaînțelept al călugărilor, cel care și-a înfrânat trupul cu nepătimirea și i-a luminat pe credincioși cu strălucirea virtuților sale, Cuviosul Antipa este singurul călugăr român, locuitor al Muntelui Athos, trecut în rândul sfinților”, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, preotul Constantin Gherasim, purtător de cuvânt al Episcopiei. Potrivit PS Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, față de alți sfinți români, faima Cuviosului Antipa de la Calapodești a depășit granițele ortodoxiei românești. Aerostar Bacău – „Cel mai bun subfurnizor al anului” Aerostar Bacău, firmă profilată pe producția de subansamble și mentenanță în domeniul aeronauticii, a primit în 2016 premiul de „Cel mai bun subfurnizor al anului”, oferit de firma GKN, al doilea producător din lume de structuri pentru avioanele comerciale. Distincția a fost oferită în cadrul unei manifestări publice la Târgul internațional de aviație de la Farnborough, Marea Britanie. RAFO în insolvență Tribunalul Bacău a admis, în data de 7 noiembrie, solicitarea administrației companiei Rafo Onești, profilată pe producția de combustibili lichizi, de a se deschide procedura insolvenței și inițierea unui plan de reorganizare judiciară. Instanța băcăuană a desemnat provizoriu ca administrator judiciar al Rafo firma CITR Filiala București, care va avea atribuții de supraveghere a activității debitoarei, dar și atribuțiile prevăzute de articolul 58 din Legea 85/2014″, se precizează în decizia instanței. „Cererea administrației a venit ca urmare a intrării în incapacitate de plata a debitoarei Rafo, iar creditoarea AXA Security, firma care asigura paza rafinăriei, dar și sindicatul Rafinorul ce activează pe platforma rafinăriei din Onești și salariații care nu și-au mai primit salariile din martie a acestui an solicitaseră ca Rafo să intre în procedura de insolvență”, a precizat pentru AGERPRES Ion Marian, purtătorul de cuvânt al companiei Rafo. Stavarache, condamnat Fostul primar al Bacăului timp de trei mandate, Romeo Stavarache, a fost condamnat în data de 14 iulie de către o instanță a Tribunalului Bacău, la șase ani de închisoare cu executare și 5 ani pedeapsă complementară prin interzicerea unor drepturi civile, în urma derulării unui proces în care era acuzat de săvârșirea mai multor fapte de luare de mită. În același dosar, doi om de afaceri din Bacău, Liviu Goian și Liviu Vasile Cenușă, au fost condamnați la câte 3 ani închisoare cu executare și 3 ani pedeapsă complementară prin interzicerea unor drepturi civile, pedeapsă pe care o va suporta și un alt inculpat în proces, Constantin Apostol, fost director general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord—Est. De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la Stavarache, Goian și Cenușă a sumelor de 810.670 lei și 1.259.789,03 lei primite ilegal, iar pentru același motiv de la Stavarache și Apostol a 100.000 de lei. Sentința nu este definitivă, avocații condamnaților făcând apel la o instanță superioară. Incendiu forestier la Agăș Pompierii militari au reușit, la început de aprilie, după aproape 30 ore de luptă cu flăcările, să stingă toate focarele unui incendiu ce s-a manifestat pe un fond forestier cu o suprafața de 9 hectare, în localitatea băcăuană Beleghet, din comuna Agăș. „Un număr de 39 de salvatori, în cursul zilei de marți, și alți 47 pe parcursul acestei zile, pompieri militari din Moinești, Onești, Bacău, susținuți de membri ai Serviciului de voluntariat pentru situații speciale din comuna Agăș, precum și localnici, au acționat, utilizând cinci autospeciale de primă intervenție și patru autoturisme de muncă operativă, pentru localizarea și limitarea incendiului care se manifesta, în focare izolate, pe o suprafață de aproximativ nouă hectare de pădure tânără de mestecăniș și fag, aflate în posesia unor proprietari particulari”, a precizat pentru AGERPRES căpitanul Andrei Grecu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău. Forumul internațional de arhitectură și urbanism Lucrările Forumului internațional de arhitectură și urbanism „Moldova Reper 2030”, organizate sub egida Ordinului Arhitecților din România (OAR), s-au desfășurat în luna iunie în spațiile special amenajate la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” din Bacău, participanții lansând „Declarația de la Bacău”. „Documentul este menit să pună în acțiune concretă formele anchilozate ale birocrației și ale apatiei administrative. Demersul organizării acestui forum este încă un pas în declanșarea unei emulații comune arhitecților din zonă și nu numai care să genereze și să pună în practică un contract social între arhitecți, politicieni, tehnicieni, constructori și cetățeni, printr-un tip de atitudine și actiune „smart” care poate face, în scurt timp, din zona estică a Europei, un spațiu dezvoltat armonios, cu o înaltă calitate a vieții”, precizat, pentru AGERPRES, Liliana Bârgu, coordonator al evenimentului. Inaugurarea pârtiei de schi de la Slănic Moldova Pârtia de schi din stațiunea Slănic Moldova, cea dintâi realizată vreodată în județul Bacău, a fost inaugurată la începutul lunii februarie. Investiția fiind realizată cu aproximativ șase milioane de euro din fonduri europene și alocate de Consiliul Județean Bacău. Pe lângă tunuri de zăpadă artificială și mașini de bătut zăpada, pârtia e prevăzută cu telescaun, instalație de iluminat pentru nocturnă, parcare și serviciu de salvamont. Pârtia din Slănic Moldova, ale cărei costuri de amenajare s-au ridicat la aproape șase milioane de euro, din care două milioane de la Uniunea Europeană și patru de la Consiliul Județean Bacău, se află amplasată în zona Complexului turistic Cerdac, pe versantul nordic al munților Nemira, între altitudinile de 470 si 720 m. Are o lățime medie de 38 m și o lungime de 1.400 m. Panta este de 17 la sută, fiind considerată o pârtie de dificultate „medie-ușoară”. Ceremonial la Cimitirul Internațional din Comănești Un ceremonial militar și religios, unic în România, de comemorare a ostașilor căzuți în Primul Război Mondial, s-a desfășurat, în luna august la Cimitirul Internațional din Comănești, locul unde sunt înmormântați 3.007 de foști combatanți români, ruși, maghiari, austrieci și germani din Primul Război Mondial. Primăria orașului a invitat la această ceremonie reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, ai autorităților județene, cât și atașații militari ai ambasadelor Austriei, Germaniei, Rusiei și Ungariei la București. „Zona orașului Comănești a fost locul unde în Primul Război Mondial s-au dus crâncene lupte ce au făcut numeroase victime în rândul tuturor armatelor ce s-au înfruntat. Au fost victime comune ale unei confruntări nedrepte, iar localnicii au crezut de cuviință, ca un semn de împăcare, dar și ecou în timp pentru ceea ce aduce tragic războiul, să-i înmormânteze împreună”, a declarat pentru AGERPRES primarul Comăneștiului, Viorel Miron. „Oraș European al Sportului” Municipiul Bacău a fost desemnat „Oraș European al Sportului” pentru anul 2017 alături de localitățile Bristol (Marea Britanie) și Cagliari (Italia), în cadrul unei festivități găzduite în data de 16 noiembrie la Bruxelles de una dintre sălile de festivități din incinta sediului Parlamentului European. Titlul, acordat după o evaluare pozitivă a potențialului municipiului, de conducerea ACES, „obligă municipalitatea băcăuană să investească în infrastructură, dar și în dezvoltarea programelor sportive pentru toate vârstele”, a declarat, pentru AGERPRES, la finalul festivității, Gian Francesco Lupattelli, președintele „European Capitals and Cities of Sport Federation”, organizația europeană inițiatoare a proiectului. Rezultatele alegerilor Datele centralizate de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Bacău în urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie, pentru toate cele 634 de secții de votare, indică faptul că PSD se situează pe primul loc în județ la ambele camere ale Parlamentului, premiera scrutinului de duminică fiind câștigarea alegerilor la nivelul municipiului Bacău de către social-democrați. Potrivit datelor finale, confirmate de judecător Maria Oboroceanu, președintele BEJ Bacău, pentru lista PSD de la Senat votaseră 109.281 de alegători, adică 53.06 % din opțiunile exprimate de electoratului din județ, PNL a înregistrat 37.048 de voturi — 17.98%, ALDE 19.139 de voturi — 9,29%, USR 13.377 de voturi — 6.49%, PMP 11.172 de voturi — 5.42%. La Camera Deputaților, pentru PSD au optat 108.374 de alegători, adică 52,77 % din electoratul prezent la urne, PNL a obținut 38.369 de voturi — 17,71%, USR 13.029 de voturi — 6,64 %, ALDE 16.783 de voturi — 8,17 %, PMP 11.013 de voturi — 5,36 %. În județul Bacău participarea la vot, cea mai mică din ultimii 27 de ani, a fost de 35,8% din cei 589.688 de alegători înscriși pe listele electorale permanente. AGERPRES 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.