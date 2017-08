Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău au desfășurat activități de cercetare faţă de un bărbat de 28 de ani, din Comăneşti cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune sub forma complicităţii, fiind dispusă măsura reţinerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. Bărbatul în cauză, împreună cu patru bărbați şi două femei ar fi obținut prin metoda „accidentul” de la zece persoane vătămate suma totală de 12.000 de lei. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.