Onesti Reţinut de poliţişti pentru încălcarea ordinului de restricție de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 06 iunie a.c., poliţiştii oneşteni au reţinut pentru 24 de ore un bărbat de 42 ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunilor de distrugere, ameninţare şi nerespectarea hotărârii judecătoreşti. În fapt, bărbatul în cauză, pe fondul unor stări conflictuale cu soţia sa, ar fi adresat ameninţări, ar fi distrus bunuri din locuinţă şi ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordin de protecţie emis de Judecătoria Oneşti. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet

