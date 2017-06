Actualitate Rețeaua de agent primar a cedat din nou: aproape 300 de apartamente rămân fără apă caldă de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două avarii apărute pe rețelele de agent primar care alimentează punctele termice 63 și 30, au condus la sistarea furnizării apei calde de consum. În aceea ce-i privește pe consumatorii racordați la PT63, aflat în zona de nord a orașului, aceștia nu au apă caldă la robinet de mai bine de o lună de zile. Avariile s-au ținut lanț în zona străzilor Hatman Berescu și Aprodu Purice, iar echipele de intervenție au fost nevoite să sondeze terenul în mai multe locuri pentru a identifica conducta spartă. În paralel cu lucrările de intervenție la rețeaua de agent primar, se lucrează și la modernizarea rețelei secundare, operațiune care impune în unele cazuri golirea instalației. Cea de-a doua avarie a fost localizată la PT 30, în zona intersecției străzilor Orizontului cu Republicii. Aici, interveneția se anunță dificilă pentru că avaria s-a produs undeva sub calea ferată. Partea bună este că la PT 30 sunt puțini consumatori, respectiv 18 apartamente, însă, la PT 63 este vorba de 279 de apartamente care nu au mai avut apă caldă din 5 mai. Reprezentanții Thermoenergy spun că echipele de intervenție vor lucra în weekend pentru a remedia cât mai repede avariile. 0 SHARES Share Tweet

