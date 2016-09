Retea de specialisti in ingrijiri paliative

Timp de doua zile, specialisti ai Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DASPC) din toata tara s-au intâlnit in Bacau in cadrul unei actiuni organizate de Asociatia „Lumina” din Comanesti.

Astfel, in perioada, 26-27 septembrie, angajatii DGASPC Bacau, Brasov, Iasi, Suceava, Vaslui, Constanta, Mehedinti si Mures au pus bazele constituirii unei retele de consilieri in ingrjiri paliative.

„Concret, atât institutiile de stat, cât si organizatiile neguvernamentale care vor dori sa infiinteze un serviciu de ingrijire paliativa, vor putea sa contacteze unul dintre cei 17 specialisti, de la care vor primi informatii si suport pentru a putea face acest lucru”, a declarat Mara Matei, reprezentanta Asociatiei „Lumina”.

Datele de contact ale celor 17 consilieri se vor gasi, in curând, pe siteul dedicat www.ingrijiripaliativebacau.ro. Actiunea a facut parte din proiectul ,,Ingrijiri paliative – masuri integrate pentru incluziune sociala”, implementat de catre Asociatia „Lumina”, in parteneriat cu DGASPC Bacau, in perioada aprilie 2015 – noiembrie 2016 si sustinut prin Programul RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare.