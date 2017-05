Social Restricții de circulație de Ziua Eroilor de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această zi, poliţiştii băcăuani vor acţiona pentru siguranţa cetăţenilor care vor participa la ceremonialul militar şi religios ce va avea loc la Cimitirul Central din Bacău, cu ocazia Zilei Eroilor. Astfel, în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului rutier, în zona de desfăşurare a festivităţilor, începând cu ora 11.30 se va închide circulaţia pe Calea Mărăşeşti, tronsonul cuprins între intersecţia cu străzile Letea şi Garofiţei şi intersecţia cu străzile Spiru Haret şi Erou Ciprian Pintea. De asemenea, începând cu orele 14.00, la Monumentul Eroilor Neamului din comuna Sarata, va avea loc un ceremonial militar şi religios, sens în care poliţiştii vor fi la datorie şi în această zonă. Le recomandăm conducătorilor auto care tranzitează zonele de desfăşurare a manifestărilor publice să ruleze cu prudentă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor în trafic. 2 SHARES Share Tweet

