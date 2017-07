Locuitorii din comuna Bârsănești (din zona Gura Văii, aflată în apropierea DN 11, Brașov – Bacău), au trăit bucuria reîntâlnirii cu ÎPS Ioachim Băcăuanul, Arhiepiscopul Romanului și al Bacăului la un moment plin de smerenie și de evlavie.Duminică 9 iulie a fost resfințită Parohia Ortodoxă “Sfinții împărați Constantin și Elena” ,la care s-au finalizat mai multe lucrări ce dau un aspect nou acestei ctitorii bisericești. Slujba religioasă de resfințire a fost săvârșită de un impresionant sobor de preoți din comuna Bârsănești și din localitățile apropiate, fiind prezent și părintele protopop al Protoieriei Onești, Ioan Bârgăoanu. Sute de credincioși ortodocși au înfruntat căldura fiind părtași la acest eveniment, la care a fost așezat un hrisov ce a consemnat resfințirea bisericii, în jurul căreia a avut loc și o procesiune. “Am cinstit astfel, spre slava Sfintei Biserici, Casa lui Dumnezeu! După sfințirea, din 2015, a Casei parohiale s-a impus și o renovare a exteriorului acestei biserici”, a mărturisit preotul paroh Gabriel Grecu Drug, care cu acest prilej a fost desemnat iconom stavrofor. Este de remarcat faptul că la acest eveniment au mai primit distincții de vrednicie primarul comunei Bârsănești, Gelu Botezatu, generalul (în rezervă) conf. univ. dr. Vasile Jănică Apostol (ce a înmânat părintelui Ioachim “Monografia comunei Bârsănești”, la care a lucrat timp de câțiva ani) și Florentin Iftime, fost primar interimar al acestei comune. Menționăm că biserica resfințită de la Gura Văii – Bârsănești are o “istorie aparte”: după ce ideea din 1957 a localnicilor de a construi un lăcaș de închinăciune pe aceste meleaguri nu a putut trece de vitregiile comunismului, la “descătușarea neamului românesc” din 1989, acest vis a prins contur. Biserica a fost construită între anii 1990 – 1994, când cu sprijinul preoților parohi ai locului Mihai Mandrea și Mihai Mitrea și al consilierului Constantin Grecu, de la o zi la alta s-a înălțat această nouă “poartă spre cer”. în anul 1994 a fost înființată Parohia “Bârsănești – Gura Văii”, ce a avut ca preot paroh pe Petru Roncea, el adăugând noii ctitorii o clopotniță semeață iar din 2007 aici continuă viața duhovnicească parohul Gabriel Grecu Drug. De la acest eveniment religios este de remarcat un lucru deosebit: îPS Ioachim a săvârșit acum această slujbă de resfințire la Bârsănești după ce la 21 mai 2000 a fost prezent ca Episcop Vicar al Episcopiei Romanului și Bacăului la prima sfințire din activitatea sa pastorală ca ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. 7 SHARES Share Tweet

