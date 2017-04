Actualitate Reprezentanți ai Comisiei Europene, în Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, se va întâlni, marți, cu Carsten Rasmussen (foto), șeful Unității pentru România din cadrul Direcției Generale de Politică Regională și Urbană, aflat în fruntea unei delegații a Comisiei Europene. „Vizita în județul Bacău survine ca urmare a numeroaselor sesizări ale CJ Bacău și Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est privind anumite disfuncționalități în derularea unor proiecte și programe cu finanțare europeană, arată Sorin Brașoveanu. În cadrul acestui demers, delegația CE dorește să cunoască și să înțeleagă care sunt nevoile și oportunitățile de dezvoltare durabilă ale comunităților urbane din această regiune, care pot fi finanțate prin Fonduri Structurale și de Investiții Europene.” La întâlnire vor participa, alături de președintele Sorin Brașoveanu, primarul Cosmin Necula, reprezentanți ai ADR NORD-EST, reprezentanți ai municipiilor și orașelor din județ, precum și angajați ai primăriilor specializați în elaborarea proiectelor de dezvoltare urbană. Discuțiile vor fi axate pe identificarea de mecanisme și soluții care să facă mai eficient procesul de absorbție al fondurilor europene disponibile pentru perioada de programare 2014-2020. Obiectivele care vor fi vizitate în județul Bacău fac parte din proiectele ”Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” (Celula II), ”Modernizarea și amenajarea parcului Băi în Municipiul Moinești”, reabilitarea unei clădiri și transformarea ei în centru social, ”Modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal de Urgență Moinești” și ”Reabilitarea rețelelor de străzi urbane, trotuare și iluminat public în orașul Comănești, județul Bacău”. 0 SHARES Share Tweet

loading...