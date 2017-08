Agenția Yonhap a introdus un sistem automat pentru producerea de știri despre meciurile de fotbal din Premier League, etapa fiind considerată una decisivă în cadrul demersului său de îmbunătățire a acoperirii acestui domeniu și de extindere a jurnalismului bazat pe tehnologie, informează serviciul din Coreea de Sud. Software-ul Soccerbot a fost lansat săptămâna trecută de principalul serviciu de știri din Coreea de Sud și are la bază un algoritm ce imită modul în care scriu jurnaliștii umani. Sistemul dezvoltat de companie s-a aflat într-o fază pilot după ce a fost testat cu succes pentru acoperirea tuturor meciurilor din sezonul 2016-2017 al Premier League. Soccerbot a produs în total 380 de articole automate experimentale, fiecare la una sau două secunde de la sfârșitul meciului. Yonhap a anunțat că urmează să dezvolte încă un astfel de program pentru a acoperirea Jocurilor Olimpice de iarnă din februarie 2018 organizate la Pyeongchang. Soccerbot a fost utilizat pentru a produce articole în limba coreeană ale agenției Yonhap începând de la meciul care a deschis sezonul 2017-2018 dintre Arsenal și Leicester City. Programul va acoperi toate cele 380 de meciuri de fotbal din prima ligă engleză. Programul utilizează o bază de date formată din cuvinte și propoziții scrise de reporterii Yonhap. Articolele sunt produse în trei pași: colectarea informațiilor, scrierea propozițiilor și verificarea ortografiei și a gramaticii. În timpul procesului de editare, programul reorganizează structura în funcție de rezultate și de eventuala prezență a unor jucători din Coreea de Sud. De asemenea, adună informații din până la cinci surse diferite pentru a identifica informațiile incorecte, precizează Yonhap. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

