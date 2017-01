Voleibalistele Științei Bacău se pregătesc de o săptămână pe cât de grea, pe atât de importantă. O săptămână cu două meciuri în compania aceluiaș adversar, CSU Târgoviște. Miercuri, 1 februarie, Știința se va deplasa la Târgoviște pentru a disputa returul semifinalei de Cupă a României, urmând ca sâmbătă să revină în orașul dâmbovițean unde va susține întâlnirea de campionat din runda a 16-a. Dacă în cazul primei confruntări, în joc este calificarea în finala Cupei (studentele pornind cu avantajul victoriei din tur, cu 3-1), în schimb partida din campionat are ca miză locul secund, cele două adversare fiind despărțite de un singur punct în clasamentul Diviziei A1. „Într-adevăr, ne așteaptă o săptămână dificilă, dar suntem montați să ne batem și pentru Cupă, și pentru campionat”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. În perspectiva „dublei” cu CSU Târgoviște, băcăuancele își vor face mâna cu penultima clasată, CSU Galați, a cărei vizită o vor primi sâmbătă, de la ora 17.00. Pe lângă caracterul de „antrenament cu public”, jocul contra gălățencelor va prilejui și debutul la Știința a croatei Lorena Sipic, venită in această iarnă ca înlocuitoare a centrului Tsvetelina Zarkova. Programul complet al etapei a 15-a (sâmbătă, 28 ianuarie): Știința- CSU Galați, Medicina- Dinamo (se joacă pe 27 ianuarie, ora 18.00/ Digisport), Penicilina- CSM Târgoviște, SCM Pitești- CSM București, SCM U Craiova- Unic, CSM Lugoj- Alba Blaj. 1. Volei Alba Blaj 14 13 1 41-6 39p.

2. Știința Bacău 14 11 3 35-12 34p.

3. CSM Târgoviște 14 11 3 35-12 33p.

4. CSM București 14 11 3 36-16 32p.

5. Dinamo București 14 9 5 30-20 26p.

6. Penicilina Iași 14 6 8 22-26 18p.

7. Unic P. Neamț 14 5 9 22-29 17p.

8. CSM Lugoj 14 6 8 22-29 17p.

9. Medicina Tg. Ms. 14 5 9 17-29 14p.

10. SCM Pitești 14 5 9 16-31 14p.

11. CSU Galați 14 1 13 8-40 5p.

12. SCM U Craiova 14 1 13 7-41 3p.

