La finalul săptămânii trecute, Sala de Atletism din Bacău a găzduit o nouă ediție a Memorialului „Dorin Melinte”. Organizată ca în fiecare an de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Bacău, în colaborare cu Asociația Județeană de Atletism, competiția rezervată juniorilor 1, 2 și 3 a reunit la start și în 2017 un număr mare de participanți. Și tot ca în fiecare an, atleții băcăuani au ținut steagul sus, numărându-se printre medaliații reuniunilor. Pentru juniorii 2, Memorialul a constituit și o bună repetiție înaintea Finalei Naționalelor de profil, care se vor desfășura tot în Bacău, peste fix o lună de zile. Finala Naționalelor de Juniori 1 va avea loc în ultimul weekend al acestei luni, la București, în timp ce Finala CN pentru Juniorii 3 se va desfășura tot la București, dar pe 4 și 5 martie. Prezențele băcăuane pe podium: 60 m feminin, J3: Maria Lorena Tătaru (CSȘ Bacău)- loc 2/ 8.32 sec, Yuna Maekawa (CSȘ Bacău)- loc 3/ 8.49 sec. 200 m fem: Bianca Raluca Fîntînă (CSȘ Bacău) -loc 3/ 28.32. 400 m fem: Bianca Raluca Fîntînă (CSȘ Bacău) -loc 2/ 62.60. 800 m: Elena Otilia Strutinschi (CSȘM Bacău)- loc 3/ 2:21.85.

1500 m: Andrada Sandu (SCM Bacău) -loc 1/ 4:38.95. 3000 m: Andrada Sandu (SCM Bacău)- loc 2/ 10:06.76. Ștafetă fem. 4×200 m: CSȘ Bacău „B”- loc 2/ 1:54.00, CSȘ Bacău „A”- loc 3/ 1:59.57. Ștafetă fem. 4×400 m: CSȘ Bacău „A” -loc 1/ 4:15.46-loc 1, SCM Bacău „A”- loc3/ 4:45.04. Înălțime fem: Ramona Verman (CSȘ Bacău)- loc 1/ 1.50 m, Cornelia Maria Munteanu (CSȘ Bacău/ AS Condorii)- loc 1/ 1.50 m, Federica Gabriela Apostol (CSȘ Bacău)-loc 1/ 1.50 m. Lungime: Ramona Verman (CSȘ Bacău)- loc 2/ 5.07 m, Vanessa Topliceanu (CSȘ Bacău)- loc 3/ 4.97 m. Triplusalt: Vanessa Topliceanu (CSȘ Bacău)- loc 1/ 11.76 m, Alexia Dospin (CSȘ Bacău)- loc 2/ 11.31 m, Bianca Bezărău (CSȘ Bacău)- loc 3/ 10.48 m. 60 m J1+2 masc: Alin Ionuț Anton (LPS Iași/ CSM Onești) -loc 1/ 7.15. 200 m masc: Sebastian Ursachi (CSȘM)- loc 1/ 23.25, Andrei Cosmin Pichiu (CSM Onești/ LPS Iași)- loc 2/ 23.57. 400 m masc: Sebastian Ursachi (CSȘM)- loc 1/ 49.96, Andrei Cosmin Pichiu (CSM Onești/ LPS Iași)- loc 2/ 53.33. 800 m masc: Florin Cartas (SCM Bacău)- loc 1/ 2:00.90. 1500 m masc: Daniel Șuhanea (CSȘM)- loc 1/ 4:02.20. 3000 m masc: Mihai Cochior (SCM Bacău) loc 1/ 8:50.02. Triplusalt: Gerard Orobiyi-Tudurache (CSȘ Onești)- loc1/ 13.10 m. Greutate 4 kg masc: Teodor Alexandru Măciucă (CSȘ Bacău) – loc 2/ 10.67 m. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.