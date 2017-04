Sport Repetiție pentru finală Știința Bacău- Volei Alba Blaj (sâmbătă, ora 17.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un meci, mai multe teme de discuție. Prima dintre ele cheamă în cauză faptul că Știința și Alba Blaj se vor reîntâlni duminica viitoare, în ultimul act al Cupei României, de la Piatra Neamț. Prin urmare, meciul de sâmbătă ar putea fi considerat și ca o repetiție în vederea finalei. Asta cu toate că finalistele se cunosc îndeajuns de bine încât acest meci de campionat să mai poată devoala foarte multe secrete din jocul adversarei. Altă temă se referă la faptul că partida cu Blajul este ultima susținută de băcăuance în fața propriului public în sezonul care stă să se încheie. În mod normal, o despărțire ar trebui să se producă după o victorie. Numai că Alba Blaj nu este un adversar „normal”. Și aici ajungem la un alt capitol. Anul acesta, Blajul a fost un munte greu, dacă nu chiar imposibil de urcat. Și nu doar de Știința. Formația ardeleană, blindată de straniere (singurele românce sunt, însă, și ele de top, Nneka și Salaoru) nu a lăsat nicio șansă adversarelor, cucerind al treilea titlu de campioană la rând. „Într-adevăr, întâlnim o echipă foarte bună, contra căreia e greu să câștigi. Noi vom încerca, totuși, să ne forțăm limitele, mai ales că vine și finala de Cupă. Îmi doresc să facem un meci bun. Pentru orgoliul meu și pentru modul în care publicul băcăuan ne-a fost alături”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. Între cele două jocuri cu Alba Blaj, cel din campionat și cel din finala Cupei, Știința va mai bifa o partidă din Divizia A1, marți, în ultima etapă din play-off, de la ora 17.00 (Digisport), pe terenul CSM-ului București. Celelalte jocuri din etapa a noua (penultima din play-off): Dinamo București- CSM Lugoj, CSM Târgoviște- CSM București. Clasament play-off: 1) Alba Blaj 84p., 2) CSM București 70p., 3) CSM Târgoviște 67p., 4) Știința Bacău 57p., 5) Dinamo București 48p., 6) CSM Lugoj 32p. Alba Blaj este campioana României. Programul etapei a noua a play-out-ului: CSU Galați- SCM U Craiova, SCM Pitești- Unic Piatra Neamț, Medicina Târgu-Mureș- Penicilina Iași. Clasament play-out: 7) Penicilina Iași 48p., 8) Medicina Târgu-Mureș 44p., 9) Unic Piatra Neamț 39p. (setaveraj 51-57), 10) SCM Pitești 39p. (setaveraj 44-57), 11) SCM U Craiova 6p. (setaveraj 17-88), 12) CSU Galați 6p. (setaveraj 10-88). SCM U Craiova și CSU Galați au retrogradat în liga secundă. 0 SHARES Share Tweet

