Educatie Repetiție pentru examenele naționale de Roxana Neagu Săptămână de foc pentru elevii de clasa a VIII-a, dar și pentru cei din clasele a XI-a și a XII-a, care susțin în această perioadă simulările la examenele naționale. Ieri a fost deja o primă probă: testarea scrisă la Limba și literatura română. În aceste zile, peste 6.300 de elevi de clasa a VIII-a din întreg județul Bacău susțin simularea la Evaluarea Națională, iar alți 4.400 de clasa a XI-a și 4.500 de clasa a XII-a sunt testați printr-un examen ce simulează Bacalaureatul. Ieri a fost deja prima probă: evaluarea scrisă la Limba și literatura română. Simularea a început la ora 9.00, în toate școlile și colegiile / liceele. Din momentul în care au primit subiectele, elevii de clasa a VIII-a au avut la dispoziţie două ore pentru rezolvarea lor iar cei de liceu au putut redacta lucrarea scrisă timp de trei ore. Cei din clasele a VIII-a au primit la primul subiect o poezie de Ion Pillat -„Toamna la Miorcani", unde au avut de răspuns la anumite cerințe legate de anonime, de folosirea cratimei într-un anumit context, de tipul de rimă și măsura versurilor, de motivat genul liric a poeziei respectând anumite reguli etc, iar la al doilea subiect au avut de narat o întâmplare petrecută în timpul unui joc de șah, după „O călătorie în jurul lumii" prin intermediul pieselor de șah de pe www. historia.ro. De cealaltă parte, elevilor de liceu li s-au testat cunoștințele din perioada clasică a literaturii române – Junimea și Eminescu (clasa a XI-a), din opera lui Ioan Slavici – „Vecinii" și a lui Ion Barbu (clasa a XII-a – filiera teoretică, profil uman, și filiera vocațională, profil pedagogic), dar și a lui Liviu Rebreanu – „Proștii" și a lui Tudor Arghezi (clasa a XII-a – filiera teoretică, profil real, filiera tehnologică și cea vocațională, cu excepția profilului pedagogic). Și aici au fost cerințe legate de sensul unor texte din anumite secvențe, rolul verbelor la timpul imperfect și la perfect simplu, analiza la alegere a unor elemente de compoziție și limbaj, sensul conotativ al unor substantive, rolul unor virgule, susținerea unei opinii despre modul în care tema și viziunea despre lume se reflectă în textul studiat etc. La clasa a XII-a, elevii au avut de redactat, în plus, și un text de tip argumentativ despre rolul mass-media în promovarea evenimentelor culturale (profil uman) sau despre necesitate competențelor de utilizare a calculatorului în contextul actual (profil real).

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitățile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Va urma testarea la Matematică sau Istorie Astăzi, 14 martie, elevii care fac parte din populaţia minoritară vor da simularea la limba maternă, umând ca joi, pe 16 martie, să aibă loc proba scrisă la Matematică pentru simularea Evaluării Naţionale şi proba scrisă obligatorie a profilului pentru bacalaureat – Matematică sau Istorie. Pe 17 martie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, care va fi susţinută numai de elevii claselor a XII-a, respectiv Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie. Rezultatele urmează să fie afișate în data de 31 martie. La fel ca în anii trecuți, notele obținute nu vor fi trecute în catalog, rezultatele fiind doar discutate la nivelul fiecărei instituții de învățământ, cu profesorul de la clasă, pe baza acestora urmând a fi luate măsuri pentru îmbunătățirea performanței școlare. Roxana Neagu

