Sâmbătă va avea loc comemorarea fostului fotbalist al FCM Bacău, Florin Ganea, răpus de un infarct în urmă cu doi ani în timpul unui meci de mini-fotbal disputat împreună cu prietenii. După o activitate de jucător care a inclus peste 200 de meciuri în prima ligă, Gică, așa cum îl strigau apropiații pe Florin Ganea, se dedicase antrenoratului, inființând o școală de fotbal care ființează și astăzi cu succes, Sporting Bacău. Pentru Sporting Bacău evoluează și cei doi copii ai lui Florin și Andreea Ganea, gemenii Mario și Denis care au împlinit 13 ani chiar la mijlocul acestei săptămâni. Foștii coechipieri ai lui Florin Ganea păstrează vie memoria „Ganezului", dovadă și Memorialul organizat anual de Ionuț Vetrea. „Gică Ganea a fost un mare caracter", a mărturisit Vetrea.

