Onesti Remember Dorin Speranția la Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” din Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” din Onești a organizat recent o emoționantă manifestare de evocare a unei mari personalități a acestor meleaguri – dr. Dorin Speranția, de la a cărui stingere din viață au trecut 20 de ani. La acest eveniment, ce a prilejuit și organizarea unei expoziții cu multe obiecte ce ni-l amintesc pe dr. Dorin Speranția, au participat numeroși oneșteni (cadre didactice, medici, oameni care l-au cunoscut), ei având prilejul de a evoca prietenia care i-a legat de această personalitate. Inițiativa bibliotecii oneștene de evocare a dr. Dorin Speranția a fost îmbrățișată de mulți prieteni deosebițI ai acestuia, la “remember” fiind prezenți dirijorul Cristian Lupeș, fotograful Ștefan Neagu, Doina Lili Balcanașu (ce a activat la Biblioteca “Radu Rosetti”, ea organizând o expoziție în memoria acestei personalități în urmă cu 10 ani). De la aceeași instituție din municipiul de pe Trotuș Doina Brumă a rostit un cuvânt emoționant, ea subliniind faptul că “Dr. Dorin Speranția a marcat definitiv și definitoriu viața culturală a Oneștiului, fiind unul din ‘pilonii’ culturali ai municipiului. El a încercat să își pună toată știința și afectivitatea în slujba Cetății, a celor ce voiau să construiască un viitor acestui oraș. În jurul său au fost persoane interesate de muzică, publicistică și de fotografie artistică. Dr. Dorin Speranția era ‘un univers’ și ne bucurăm că am avut un astfel de om pentru noi.” Menționăm că expoziția de la spațiul multifuncțional al bibliotecii cuprinde numeroase cărți cu autograf, albume de artă, fotografii, documente personale, multe însemnări dar și… aparatele de redare cu care doctorul Dorin Speranția prezenta audițiile muzicale. Doina Lili Balcanașu a evocat biografia acestui mare om de cultură al Oneștiului. Născut în anul 1920, de-a lungul vieții Dorin Speranția a fost membru asociat la congresele internaționale de estetică și filozofie de la Paris (alături de Tudor Vianu și Petre Comarnescu), a studiat pianul cu George Ciolac și teoria muzicală cu Marțian Negrea iar în 1939 a ținut o conferință publică la Institutul de Biologie, la invitația profesorului Emil Racoviță. După 1940 s-a integrat în grupul muzicienilor Constantin Silvestri, Dinu Lipatti, Mihai Brediceanu, Vasile Filip, Florica Muzicescu și a participat la seri muzicale săptămânale, cunoscându-l pe dirijorul George Enescu. A susținut cronici muzicale în mai multe ziare ale vremii și a fost între membrii fondatori ai Cercului literar de la Sibiu, la care participa cu regularitate și poetul Lucian Blaga. In cariera medicală a obținut diploma de doctor în medicină în anul 1946 și a lucrat la Spitalul de Pediatrie din Arad iar din 1963 s-a transferat la Spitalul Municipal din Onești. ~n acest oraș a desfășurat o bogată activitate culturală dedicându-se organizării audițiilor muzicale și acțiunilor ce au avut loc la Fundația Națională “George Călinescu”. A fost membru al Asociației Artiștilor Fotografi, prin intermediul căreia a participat la numeroase expoziții în țară și în străinătate. Menționăm că dr. Dorin Speranția a făcut o importantă donație Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti” din Onești. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.