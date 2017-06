Politica Reguli noi pentru taximetriștii Bacăului de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aleșii băcăuanilor se vor întâlni joi, la Centrul de Afaceri și Expoziții, pentru a dezbate și vota proiectele promovate de Cosmin Necula, primarul municipiului, Constantin Scripăț și Dragoș Ștefan, viceprimari. Pe ordinea de zi sunt 20 de puncte. Unele dintre acestea vizează instituții și organizații, altele, persoane fizice. În prima categorie intră hotărârea care va modifica programul de investiții pentru anul 2017, proiectele privind aprobarea statului de funcții al Primăriei Bacău, a organigramei Poliției Locale a Municipiului, Teatrului Municipal „Bacovia” și Direcției Publice de Evidența Persoanei. Tot joi va fi analizată și oportunitatea asocierii cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău în scopul organizării Campionatului de Înot al Ministerului Afacerilor Interne și propunerea de premiere a sportivului Ionuț Ilie și antrenorului George Călin, de la CSȘM Bacău. Aleșii vor mai analiza Regulamentul privind organizarea și desfășurarea serviciului local de transport în regim de taxi, modificările având drept scop creșterea siguranței pasagerilor și disciplinarea conducătorilor auto. Va fi votată și lista proiectelor care vor primi finanțare nerambursabilă în 2017. Alte proiecte ale ședinței CL Bacău de joi au ca obiect concesionări de teren și extinderi de locuințe particulare. Tot între cele care vizează persoane fizice se află stabilirea chiriilor pentru locuințele ANL (care vor fi semnificativ mai mici decât anul trecut) și a cotei autorităților locale pentru titularii de contract care au împlinit 35 de ani. În fine, 47 de familii care au împlinit 50 de ani de la data încheierii căsătoriei până pe 19 iunie 2017 vor fi premiate cu 500 de lei. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.