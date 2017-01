Din această lună, Registrul Comerțului anunță reguli noi pentru proprietarii de mici afaceri de tip persoane fizice autorizate – PFA, întreprinderi individuale – II şi întreprinderi familiale – IF. Mai exact, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 182/2016, se modifică modul de înregistrare şi de funcţionare a acestor firme. „Principalele amendamente vizează numărul maxim de angajaţi şi numărul activităţilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate. Astfel, PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, în timp ce întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”, a precizat Gheorghiță Patrichi (foto), directorul ORC Bacău. În plus, în privința numărului de angajaţi, PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii. „Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii”, se mai arată în actul normativ. Studenții antreprenori, scutiți de taxe De asemenea, noile prevederi legale aduc noutăți referitoare la studenţii care vor să devină afaceriști cu acte. Astfel, aceștia vor fi scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de aceste oficii. Important de reținut faptul că, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a Legii, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel amintit mai sus, trebuie să solicite oficiului registrului comerţului competent modificarea în mod corespunzător a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate. În termen de 60 de zile de la împlinirea celor 2 ani, oficiul registrului comerţului radiază din oficiu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu au operat modificările impuse de legislaţia în vigoare. 0 SHARES Share Tweet

