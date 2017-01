Încă de la începutul acestui an, procedura de acordare a trei tipuri esenţiale de prestaţii sociale a fost simplificată foarte mult, în avantajul atât al beneficiarilor cât şi al instituţiilor implicate în aplicarea legislaţiei în domeniu. Cea mai importantă schimbare constă în faptul că pentru toate trei, respectiv alocaţia de susţinere familială, ajutorul social, precum şi cel de încălzire, se completează şi se depune o singură cerere. Pentru atestarea veniturilor declarate în cerere de către solicitanţi, fiecare primar trebuie să ceară de la organul central fiscal din zonă documente referitoare la cele menţionate. Beneficiarii mai au şi un alt avantaj. Acum, din veniturile lunare nete care îi exclud pe solicitanţi de la plata prestaţiilor respective sunt scoase mai multe. Astfel, la stabilirea plafonului în funcţie de care se aprobă cele trei prestaţii nu se iau în calcul alocaţia de susţinere familială şi cea de stat pentru copii, bugetul personal complementar (Legea 448/2006), ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, bursele şcolare, sumele plătite în cadul Programelor „Bani de liceu” şi „Bursa profesională”, precum şi veniturile obţinute de către zilieri, din activităţile cu caracter ocazional. Pe de altă parte, însă, şi condiţiile de acordare au fost modificate, acum fiind şi mai restrictive. Pentru a primi ajutorul social, persoanele apte de muncă vor fi verificate lunar dacă lucrează, pe bază de contract individual, ori dacă au refuzat un loc de muncă sau serviciile pentru stimularea ocupării şomerilor şi de formare profesională a acestora, oferite de către agenţiile de profil. Pentru aceasta, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) şi Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) vor transmite lunar Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) situaţia nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, care s-au angajat, inclusiv cele plecate la lucru în străinătate, precum şi cu cele care au refuzat încadrarea sau serviciile amintite. Situaţia va fi trimisă AJPIS, în baza listei înaintate, anterior, de către aceasta atât AJOFM cât şi ITM, cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pe baza datelor primite de la primării. Beneficiarii care vor refuza un loc de muncă ori să participe la serviciile oferite de către AJOFM nu vor mai avea dreptul la ajutor social. Cei care vor împiedica efectuarea de către primărie, la domiciliul lor, a anchetei sociale nu vor fi înscrişi la ajutor. Aceste ultime noi prevederi le vor da mai mult de lucru instituţiilor judeţene de mai sus, precum şi primăriilor. Măsura, însă, va avea ca efect excluderea tuturor celor care nu sunt îndreptăţiţi la cele trei prestaţii sociale. Deocamdată, numărul celor care le iau este impresionant. Aproape 15.000 familii din judeţ beneficiază de alocaţie de susţinere familială, peste 10.000 primesc ajutor social iar mai mult de 24.000 au dreptul la ajutorul de încălzire. 7 SHARES Share Tweet

Articolul precedent În pași de balet spre examenul maturității