Regrete eterne pentru șoseaua de centură de Desteptarea * politicienii deplâng sistarea lucrărilor la șoseaua de centură * turcii nu au depus ieri nici o înștiințare oficială la CNAIR privind intenția de reziliere a contractului de execuție, așa cum era de așteptat Reprezentanții societății Eko Insaat Ve Tic As nu au depus ieri niciun document oficial la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) privind rezilierea contractului de execuție a șoselei de centură a Bacăului, așa cum fusese anunțat inițial. "Până la ora 17, a închiderii Registraturii Companiei, nu s-a primit nici un document din partea acestei companii. Imediat ce documentul este înregistrat la CNAIR încep și procedurile de reziliere a contractului. Se va reține garanția depusă și se va calcula prejudiciul", ne-a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Prin urmare, suspansul se prelungește, iar cel mai interesant lucru de aflat acum este motivația invocată de turci pentru anunțata părăsire a șantierului. “Reprezentantul firmei a comunicat că nu mai poate susţine financiar construcţia variantei ocolitoare a municipiului Bacău. Administratorul turc a recunoscut că firma pe care o reprezintă se află în risc major de faliment în Turcia şi este nevoită să renunţe la contract”, a mai spus Alin Şerbănescu. Însă până când se va întâmpla ceva nou pe frontul centurii, să ne aducem aminte succinct de istoria zbuciumată a ei. Pornită teoretic în 2004, pe vremea lui Adrian Năstase, șoseaua a rămas apoi în aer. De fapt, s-a transformat brusc din obiectiv de utilitate publică, în obiectiv de utilitate politică și în principal electorală. Nu au existat guvernări sau reprezentanți locali ai celor care s-au perindat la putere care să nu promită începerea lucrărilor. Și asta, mai ales în preajma alegerilor locale sau generale. Abia acum doi ani, după o licitație urmată de contestații și numeroase controverse, contractul a ajuns în curtea turcilor. Politicienii și-au arogat care mai de care meritele. Însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Ce opinii au acum oamenii politici am încercat să surprindem de la câțiva dintre ei. Licitația trecută și toate procedurile ulterioare au durat doi ani. Rămâne de văzut cât va dura următoarea licitație, pe care CNAIR ar putea să o organizeze peste două luni. „Legislația nu ne ajută” „Speranța mea a fost foarte mare, atât ca politician, cât și ca vicepreședinte al Consiliului Județean, la fel ca a tuturor cetățenilor din Regiunea Nord-Est pentru că șoseaua de centură ar fi reușit să fluidizeze traficul. Pentru băcăuani ar fi fost și mai importantă deoarece ar fi redus poluarea din oraș”, a declarat Ionel Floroiu, deputat PSD. Social-democratul a adăugat că, deși regretă foarte mult întreruperea lucrărilor, nu poate învinovăți pe nimeni: „A avut loc o licitație, a fost desemnat un câștigător, rezultatul a fost contestat iar speța a stat doi ani pe rolul instanțelor care, în final, au dat o decizie. Apoi, CNAIR a încheiat contractul. Nu exista altă cale. Încă o dată se dovedește că legislația, în loc să fie simplă, e extrem de complicată și nu ne ajută să găsim o companie care are, într-adevăr, capacitatea de a realiza o lucrare de mare anvergură.” „Sper că nu vor exista contestații” Claudiu Ilișanu, proaspăt deputat PSD, crede că toată lumea și-a dorit ca varianta ocolitoare a Bacăului să fie construită, inclusiv politicienii, indiferent de orientare. „Guvernul actual și-a făcut treaba, problema e la constructor. Avansul a fost asigurat, plățile au fost efectuate, dar firma de construcții nu poate continua lucrările. Licitația a fost câștigată în instanță. Conform legilor din România, nu se putea face mai mult”, afirmă Claudiu Ilișanu. Deputatul a declarat că regretă foarte mult, ca băcăuan, situația în care s-a ajuns: „Mi-am dorit foarte mult ca această investiție să fie finalizată. Ca om politic îmi doresc ca CNAIR să organizeze cât mai repede licitația și să rezolve problema. Nu pot decât să sper că nu vor exista contestații și că lucrările vor fi reluate.” „Este regretabil” „Ne bucuram că, în sfârșit, se face șoseaua. Dar faptul că turcii renunță arată că procedura de atribuire nu a fost foarte riguroasă, în sensul că de ani de zile noi mergem pe Legea achizițiilor publice, care ne permite nu numai prețul cel mai mic, ci și soluția cea mai bună, însă ne trezim cu tot felul de firme care la un moment dat renunță fie că au adjudecat prinși de febra de a adjudeca, fără să aibă forța necesară, fie în jurul acestor licitații se petrec tot felul de lucruri nu tocmai curate, astfel că unii dintre ei renunță. Este foarte interesant ce motive vor invoca pentru renunțare și atunci ne vom explica. Este regretabil că se întâmplă asta, pentru că este un obiectiv pe care îl așteptam cu toții. Cert este că șoseaua de centură, adică tocmai singurul obiectiv care avea vreo șansă la finanțare din bugetul anului 2017, nu se mai poate face deocamdată", spune Tudorița Lungu, deputat PNL. „Șoseaua de centură este vitală pentru Bacău" „Șoseaua de centură este vitală pentru municipiul Bacău. Toate studiile și tot Planul de Mobilitate Urbană pe care în momentul de față îl avem în elaborare se bazează pe existența acestei centuri. Mai mult decât atât, dezvoltarea orașului și tot ceea ce înseamnă componenta de trafic în oraș sunt raportate la această centură, fără de care nu putem vorbi de un oraș modern sau un oraș care să fie în regulă din punct de vedere al traficului. În concluzie, rezilierea contractului este un dezastru" – Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău.

