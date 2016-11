Evolutia stiintei si tehnologiei cu aplicatii in medicina este într-un ritm pe care deja cu greu îl mai putem urmari. În permanenta apar tehnici, metode, echipamente noi care tind spre o mai mare acuratete, eficienta a actului medical. Dintre domeniile medicale, Reabilitarea medicala, Medicina fizica si Balneologia este specialitatea care foloseste ca mijloc de tratament factorii fizici naturali, sau „artificiali”, creati de om. Majoritatea oamenilor considera fizioterapia doar tratamentul care foloseste diferite forme de curenti electrici. Practic acesta este doar un domeniu, numit electroterapia, pe lânga celelalte: hidro-termoterapia, masoterapia, kinetoterapia si domeniile care folosesc factorii naturali de cura: ape terapeutice, namoluri, saline etc.

In recuperarea medicala prima etapa o reprezinta evaluarea functionala, cu alte cuvinte masurarea cât mai fidela a mobilitatii, fortei, rezistentei, evidentierea viciilor de postura si miscare. Numai dupa o evaluare corecta putem face o corectie adecvata si un tratament eficient, individualizat. Procedurile clasice de evaluare si electroterapie au fost dezvoltate, perfectionate sau înlocuite pe alocuri de alte metode revolutionare, precise, cu mai putine efecte secundare sau contraindicatii, cu adresabilitate si toleranta mai mare.

Este un real beneficiu pentru pacientii din Bacau sa poata beneficia de metode noi, revolutionare, eficiente de evaluare, corectie si tratament. Masurarea precisa, computerizata a modificarilor de curbura vertebrala( scolioze, cifoze, lordoze), dezechilibre de bazin, modificari de ax la nivelul genunchilor si gleznelor, viciilor de încarcare la nivelul piciorului (picior plat, picior cav etc), toate sunt posibile cu ajutorul unui sistem de evaluare posturala (GPS).

Amprentarea picioarelor permite confectionarea unor orteze (sustinatori plantari) personalizati, menite sa corecteze pozitia si mersul incorect. Aceste talonete se confectioneaza pe loc si se vor putea adapta ulterior functie de necesitati si evolutie. Monitorizarea prin sistemul de evaluare posturala permite cuantificarea obiectiva a rezultatelor programului de kinetoterapie, adica gimnastica medicala. Însusirea de metode noi de corectie de postura globala, de combatere a contracturilor si redorilor articulare reprezinta un plus în valoarea tratamentului.

Urmatoarea etapa este tratamentul cu aparatura de ultima generatie, care permite efectuarea electroterapiei si la purtatorii de metale (tije, suruburi, proteze), cu posibilitatea de a face tratamentul concomitent cu exercitiile de kinetoterapie. Acest lucru este posibil prin tehnologia Winbak TECAR, care creste eficienta kinetoterapiei, accelereaza procesele de refacere. Aceasta tehnologie, numita si „terapiIa campionilor” este prezenta în toate marile competitii sportive pentru a asigura sportivilor refacerea rapida a eventualelor leziuni survenite în timpul competitiilor. In plus, aceasta tehnologie este folosita pentru cresterea performantelor sportive, asigurarea unor articulatii, tesuturi mai bine vascularizate, mai rezistente, cu forta mai mare. Terapia TECAR permite tratamentul eficient si novator al parezelor de facial, dar si in tratamentul paraliziilor din bolile neurologice centrale si periferice. Combaterea durerilor, redorilor, contracturilor se face cu maxim de eficienta prin aceasta tehnologie. Cele doua echipamente care ofera acest tratament, prin frecvente si accesorii diferite pot sa se adreseze si problemelor de estetica prin ameliorarea circulatiei, combaterea celulitei, aspectul pielii de coaja de portocala, chiar masaj facial cu efect de lifting si combatere a ridurilor. Drenajul limfatic manual, mecanic sau cel facilitat de radiofrecventa amelioreaza circulatia, detoxifierea, refacerea organismului în stari de convalescenta.

O alta noutate este electrostimularea wireless, care accelereaza procesul de tonifiere musculara, în special dupa accidente, fracturi, imobilizare in aparat gipsat. Toate aceste echipamente vin in sprijinul eficientizarii kinetoterapiei, cheia de bolta în recuperarea medicala.

In plus, LASER-ul de mare putere, socurile termice vin ca solutie în suferintele acute vertebrale, articulare post traumatice, ortopedice, reumatismale sau în hernia de disc. O alta metoda foarte noua este aplicarea de benzi dynamic tape, cu rol de suport, corectie, antialgic, relaxant sau tonifiant. Materialul acestor benzi, cât si tehnica specifica aduc un plus de valoare si eficienta metodei de kinesiotaping.

Eficienta acestor tratamente, pe lânga dotarea de exceptie, nu ar fi posibila fara profesionalismul de înalta tinuta a personalului de la cabinetul PhysioKinesis din Bacau. In dorinta de a veni în ajutorul celor suferinzi cu metode rapide, nedureroase, eficiente, la cele mai înalte standarde europene, echipa PhysioKinesis va garanteaza un tratament demn de secolul XXI.

Dr. Iulia Belc

MEDIC PRIMAR Medicina fizica si reabilitare medicala

Director medical Bio Ortoclinic