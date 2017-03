Declararea de către Parlament a zilei de 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România, ca zi de sărbătoare națională, reprezintă o restituire necesară față de români, dar și un gest de respect față de toți cei care s-au luptat pentru unitatea acestei țări. Iniţiatorul proiectului, devenit lege, este preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară, deputatul PMP Eugen Tomac. Iniţiativa este expresia gratitudinii față de cei care au depus energie şi suflet pentru realizarea idealului dintotdeauna al românilor – Unirea. Acum 99 de ani, la 27 martie 1918, după 106 ani de înstrăinare, timp în care a aparținut Rusiei țariste, Basarabia a revenit în hotarele sale firești, fiind prima provincie românească care s-a unit cu România. Chiar dacă astăzi sunt trecute prea ușor cu vederea, nu trebuie uitate nici gesturile eroilor anonimi, nici demersurile clasei politice de la acea vreme, care au făcut un țel din idealul Unirii. În contextul actual, în care amenințările de tot felul bat la ușa României, considerăm o dovadă de responsabilitate să ne respectăm trecutul, să ne prețuim înaintașii și să le arătăm tinerilor dimensiunea reală a eforturilor depuse de ei. Declararea zilei de 27 martie ca zi de sărbătoare națională poate reprezenta un prim-pas pentru ca România să aibă un nou proiect de țară, care să țină seama de realitățile istorice și de voința românilor. Valerian Vreme

Președinte PMP Bacău 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.