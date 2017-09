Județul Bacău a primit de la Guvernul României, în baza Ordonanței care a vizat rectificarea bugetului de stat, 9.038.000 de lei reprezentând sume defalcate din TVA. Aleșii au aprobat, în ședința de vineri, ca cele nouă milioane de lei să fie repartizate astfel: 4,19 milioane spre centrele de îngrijire a adulților cu handicap, alte 2,39 de milioane de lei vor fi folosite pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, iar 2,45 milioane la finanțarea programului „Fructe în școli”. Consilierii au mai votat modificarea bugetului unor servicii sau instituții care au făcut economii, au realizat venituri suplimentare din contracte sau au obținut sponsorizări. Astfel, la capitolul „Cultură, recreere și religie”, bugetul de cheltuieli a fost diminuat cu 480.360 lei: s-au făcut economii de 99.000 de lei la procurarea și montajul ușilor decorative ale Catedralei „Înălțarea Domnului”, de 46.000 de lei cu cheltuielile de personal la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” și cu 45.000 de lei la capitolul „Protecția mediului”. Spitalul Județean de Urgență a cerut suplimentarea veniturilor cu 10.957.840 de lei la capitolul „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări” și creșterea cheltuielilor de personal pentru angajații din secțiile de oncologie, radioterapie, arși, hematologie oncologică. Și-au majorat veniturile și alte instituții: Muzeul „Ion Borcea” cu 35.000 de lei, Școala Populară de Arte cu 5.000 de lei, primiți de la Dedeman drept sponsorizare, Protecția Plantelor cu 20.000 de lei obținuți din prestări servicii și DGASPC cu 240.000 de lei, din organizarea de cursuri de calificare și contribuțiile asistaților adulți. 0 SHARES Share Tweet loading...

