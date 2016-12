Rectificare de buget si parteneriate

Consiliul Local s-a reunit luni intr-o sedinta extraordinara pentru a aproba câteva puncte importante de pe ordinea de zi, intre care o rectificare bugetara si mai multe parteneriate pentru evenimente care vor avea loc in aceasta saptamâna premergatoare sarbatorilor. Sedinta s-a desfasurat foarte repede, iar cei 20 de consilieri au aprobat fara amendamente proiectele propuse.

La rectificarea bugetara s-a aprobat alocarea sumei de 200.000 de lei pentru reamenajarea intersectiei 9 Mai cu Bulevardul Unirii, cu alte cuvinte OZN-ul de la Colegiul Economic va disparea in favoarea unui sens giratoriu asemanator cu cele deja existente in oras. „Nu doar ca deranjeaza vizual, dar mai ales incurca traficul. Vreau sa existe un sens giratoriu simplu si util soferilor si am rapoarte de la politie care sustin ca este o zona cu probleme”, a declarat, contactat telefonic, primarul Cosmin Necula care a lipsit de la sedinta de ieri.

Acesta a dat asigurari ca nu va aparea nici un alt monument in loc iar darâmarea celui existent se va face cu o economie de materiale. De mentionat si ca suma propusa este cea maximala, in urma unei licitatii costul putând fi chiar mai mic.

Sensul giratoriu din aceasta intersectie a fost amenajat in 2012, in comunicatul oficial de la acea data fiind proiectata de fapt o fântâna arteziana de doar 60 centimetri, nu monumentul de trei metri care incurca circulatia. Lucrarea a fost executata de societatea bacauana Instal Design, valoarea lucrarilor (care cuprindeau si un sens giratoriu in cartierul Serbanesti) fiind de 452 de mii de lei. De la momentul amenajarii, pâna in prezent au avut loc mai multe accidente soldate chiar cu ranirea unor persoane si inregistrarea unor pagube materiale, tocmai pentru ca vizibilitatea este redusa si spatiul este foarte strâmt.

Consilierii au aprobat si alocarea sumelor necesare pentru drepturile persoanelor cu handicap si a asistentilor personali ai acestora.

Tot ieri s-au modificat tarifele la apa si canalizare pentru ca de la 1 ianuarie 2017 sa se aplice TVA de 19 la suta. Scaderea va fi nesemnificativa pe factura, de zece bani pe metru cub.

Un alt punct de pe ordinea de zi a fost modificarea planului de ocupare a functiilor publice la Politia Locala pentru anul 2017. Conform planului propus, se vor reorganiza 37 de functii. 24 de posturi se vor ocupa in perioada urmatoare, 22 de executie si 2 de conducere.