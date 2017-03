Sport Recordurile au intrat la apă C.N de Înot de Seniori, Tineret și Juniori de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sesiunile Campionatului Național de Înot ediția 2017, găzduite de Bazinul de Înot din Bacău zilele trecute, au consemnat dispute spectaculoase pe culoarele de concurs, ținând cu sufletul la gură suporterii din tribune. Dintre cele mai bune evoluții ale sportivilor băcăuani trebuie să subliniem noile recorduri naționale de juniori stabilite de Daniel Martin (S.C.M. Bacău) în probele de 200 m liber (1:50:18) și 200 m spate (1:59:82). În clasamentul probei de 200 m liber masculin Seniori pe locul I s-a clasat Radu Marin (C.S. Știința Municipal) cu 1 :50 :09, urmat de Daniel Martin cu 1 :50 :18 și Alin Artimon (C.S. Știința Municipal) cu 1 :52 :40. Daniel Martin a mai punctat în proba de 100 m spate unde s-a clasat pe locul I la Juniori și pe II la Seniori cu timpul 55 :07, locul I la Tineret și Seniori 200 m spate cu 1:59:82, locul III la Seniori și locul II la Tineret 20 m fluture cu timpul 25:17. Rareș Drugă (C.S. Știința Municipal) s-a clasat pe locul III în cursa juniorilor de 200 m liber. Nu în cele din urmă, Ariana Dodiță (S.C.M. Bacău), a realizat trei clasări pe podium, ocupând locul III la Juniori 100 m spate, locul III la Juniori 200 m spate și locul II la Juniori 50 m fluture. 0 SHARES Share Tweet

