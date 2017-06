Social Recomandările polițiștilor rutieri pentru o “Vacanţă în siguranţă” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această perioadă poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău desfăşoară activităţi preventive pentru ca cetăţenii băcăuani să poată petrece o “Vacanţă în siguranţă”. Astfel, la data de 25 iunie a.c., poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii, Serviciul Rutier şi poliţişti de ordine publică din cadrul Secţiei 2 Bacău s-au aflat în Parcul Cancicov, din municipiul Bacău, alături de copii, părinţi şi bunici. Poliţiştii băcăuani au organizat o activitate de informare şi prevenire în cadrul manifestării “Bacăul Capitala Tineretului din România”, respectiv evenimentul „Bacăul pedalează, dansează, colorează!”, prin intermediul căruia au fost transmise comunităţii locale mesaje antidrog şi promovarea unui stil de viaţă sănătos. Concursuri, jocuri, muzică și informații au fost pentru fiecare – pentru adolescenți, desene pe asfalt și concursuri de biciclete pentru cei mici, informații și sprijin pentru părinți și bunici. Poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii au înmânat legitimaţii de poliţist pentru o zi copiilor care au răspuns la întrebări cu tematică specifică, au participat la concursuri pe linia prevenirii victimizării minorilor, a violenţei şi a accidentelor rutiere. Copiii, părinţii sau bunicii au adresat întrebări poliţiştilor cu privire la diferite situaţii cu care s-au confruntat, cu privire la maşina poliţiei rutiere, radar sau etilotest. S-a urmărit astfel, informarea celor prezenţi asupra modalităţilor de prevenire a evenimentelor negative în perioada vacanţei de vară şi nu numai. Materialele folosite au fost specifice fiecărui grup ţintă. Copii au primit pliante pentru o “Vacanţă în siguranţă”, părinţii şi bunicii pentru prevenirea violenţei în familie, materiale din cadrul campaniei “Aripi frânte”, prevenirea consumului de alcool şi droguri, a furturilor din locuinţă şi din auto şi a infracţiunilor de tâlhărie. Parteneri ai acestui eveniment au fost: Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, Poliţia Locală Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Centrul de Resurse pentru Adolescenţi al DAS Bacău, Centrul Europe Direct – filiala Bacău, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Asociația pentru Preveniarea Adicţiior şi Comportamentului Adictiv, Centrul pentru Sănătate Oxigen Bacău, Cercetaşii României – filiala Bacău, Federaţia Tinerilor din Bacău, Colegiul Naţional al Asistenţălor Sociali – Structura Teritorială Bacău. RECOMANDĂRI PENTRU O VACANŢĂ ÎN SIGURANŢĂ Atunci când plecaţi cu părinţii/rudele în vacanţă: • În locuri aglomerate, nu vă îndepărtaţi de părinţi/rude;

• Cereţi întotdeauna voie atunci când plecaţi undeva;

• Refuzati dacă vi se oferă spre consum droguri sau substanţe etnobotanice şi sesizaţi autorităţile sau spuneţi despre acest lucru părinţilor;

• Nu vă apropiaţi atunci când sunteţi singuri de lacuri, râuri, canale, piscine sau orice altă sursă de apă;

• Asigurați-vă că știţi numele, numărul de telefon al părinților/rudelor și numele hotelului în care staţi;

• În cazul în care v-aţi rătăcit, nu încercaţi să vă căutaţi singuri părinții. Staţi într-un loc unde puteţi fi văzuţi. Apelaţi la un polițist, salvamar, o vânzătoare sau un adult însoțit de un copil.

În spaţiile de cazare: • Nu permiteţi persoanelor străine sau cunoscute ocazional accesul în camera;

• Nu stabiliţi relaţii de prietenie cu orice persoană care pare sociabilă! De cele mai multe ori, infractorii pozează în persoane „binevoitoare” care vor să vă ajute;

• La plecarea din cameră ori pe timpul nopţii, asiguraţi atât uşa de acces în cameră, cât şi uşa de la balcon şi ferestrele!

• Evitaţi să lăsaţi bunuri de valoare pe balcon, la vedere!

• Nu aprindeţi focul în apropierea locurilor de cazare, pe terenuri virane acoperite de vegetaţie uscată, mai ales atunci când acestea sunt amplasate în apropiere de păduri, plantaţii sau obiective cu risc ridicat de incendiu! La munte: • Nu vă aventuraţi pe trasee montane nemarcate sau cu grad ridicat de periculozitate, mai ales dacă nu aveţi echipamentul necesar !

• Evitaţi ca lăsarea întunericului să vă prindă pe munte!

• Nu vă îndepărtaţi de grupul din care faceţi parte, riscaţi să vă rătăciţi!

• Anunţaţi familia unde vreţi să mergeţi şi când vreţi să vă întoarceţi!

Pe plajă: • Atragem atenţia copiilor care îşi petrec vacanţa pe litoral să nu se aventureze la distanţă mare de ţărm şi să nu utilizeze ambarcaţii neadecvate pentru navigaţie, în special când vremea este nefavorabilă;

• Solicitaţi, ori de câte ori este nevoie, sprijinul poliţiştilor pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în staţiunile de pe litoral!

• Luaţi cu voi numai sumele strict necesare unor plăţi curente!

• Evitaţi taxiurile fără însemne de firme sau fără aparate de taxare!

• Supravegheaţi-vă în permanenţă bunurile, mai ales în locurile aglomerate sau în mijloacele de transport în comun; Infractorilor le este suficientă şi o clipa de neatenţie din partea victimelor pentru a acţiona!

• Refuzaţi să participaţi la jocurile de noroc de pe stradă! Veţi fi întotdeauna păcăliţi şi vă veţi pierde banii.

Pentru o călătorie în siguranţă cu trenul și alte mijloace de transport în comun trebuie să respectaţi un minimum de recomandări: • Nu lăsaţi bagajele nesupravegheate, nici pentru perioade scurte de timp;

• Nu încredinţaţi bunurile personale şi bagajele persoanelor necunoscute;

• Cel mai sigur loc în care puteţi ţine portofelul este buzunarul interior al îmbrăcămintei;

• Nu purtaţi ostentativ bijuterii sau alte obiecte de mare valoare;

• La plata legitimaţiilor de călătorie, nu expuneţi la vedere întreaga sumă de bani pe care o deţineţi asupra voastră;

• Ţineti mereu rucsacul sau geanta în faţa corpului;

• Nu apelaţi la servicii neautorizate de transport bagaje sau persoane, chiar dacă acestea vi se par mai ieftine;

• Evitaţi ”prieteniile” ocazionale şi nu vă lăudaţi cu bunurile sau valorile pe care le aveţi asupra voastră ori cu ce v-ați cumpărat, în dialogurile cu ceilalţi călători;

• Cereţi să vi se prezinte şi verificaţi cu atenţie legitimaţiile persoanelor care îşi declină calităţi oficiale; reţineţi numele acestora şi instituţia din care fac parte. Dacă sunteţi singuri acasă: • Nu deschideţi niciodată uşa necunoscuţilor, chiar dacă vă spun că sunt trimişi de părinţii voştri. Uşa trebuie să fie mereu încuiată şi asigurată cu lanţul de siguranţă;

• Nu spuneţi persoanelor străine care sună la telefon că sunteţi singuri acasă;

• Sunaţi / mergeţi la un vecin de încredere în cazul în care vă este frică, vă simţiţi ameninţaţi sau aveţi o urgenţă;

• În caz de nevoie sunaţi-vă părinţii, rudele sau apelaţi numărul unic de urgenţă 112.

Atunci când intraţi pe internet: • Nu intraţi pe site-uri nepotrivite pentru vârsta voastră;

• Nu deschideţi e-mail-uri, fişiere, pagini Web pe care le primiţi de la persoane pe care nu le cunoaşteţi sau în care nu aveţi încredere. De asemenea, nu instalaţi programe pe care nu le cunoaşteţi;

• Nu daţi parola nimănui, cu excepţia părinţilor sau a celui care răspunde de voi;

• Fiţi atenţi la cei care vor să ştie prea multe. Nu daţi niciodată date (nume, adresă) sau fotografia celor cu care corespondaţi pe Internet. Nu stabiliti întâlniri cu personae pe care le cunoaşteţi doar de pe Internet;

• Aveţi încredere în instinctele voastre: dacă cineva vă face să vă simţiţi inconfortabil, ieşiţi de pe internet;

• Niciodată nu achiziţionaţi produse de pe internet fără ştirea sau încuviinţarea părinţilor;

• Respectaţi mereu recomandările în privinţa navigării pe Internet, date de părinţi sau profesori – ele sunt făcute pentru siguranţa voastră.

Dacă ieşiţi la joacă: • Înainte de a pleca undeva cereţi voie părinţilor sau bunicilor, spunându-le unde mergeţi, cu cine, cum ajungeţi acolo şi când vă întoarceţi;

• Nu afişaţi la vedere cheia de la intrare în locuinţă, bani, bijuterii sau telefonul mobil;

• Încercaţi să fiţi mereu cu copii de vârsta voastră şi evitaţi să vă jucaţi sau să mergeţi undeva singuri;

• Nu vă îndepărtaţi de locurile pe care le cunoașteţi, s-ar putea să nu mai știţi să vă întoarceţi;

• Strada este periculoasă! Găsiţi alte locuri de joacă şi staţi departe de stradă;

• Atunci când ieşiţi cu bicicleta sau rolele, aveţi mare grijă pe unde mergeţi. În nici un caz pe şosea. Aveţi grijă să nu fiţi loviţi de alte persoane şi să nu traversaţi strada decât pe la semafor sau pe la trecerea de pietoni, aşa cum aţi învăţat;

• Nu mergeţi singuri să cumpăraţi ceva, mai ales după lăsarea întunericului;

• Nu intraţi în scara blocului sau în lift cu persoane pe care nu le cunoaşteţi;

• Nu discutaţi cu persoane străine despre voi, cum vă cheamă, unde locuiţi;

• Nu plecaţi niciodată cu persoane străine, chiar dacă vă promit ca vă vor da bani sau un cadou;

• Nu vă apropiaţi şi nu urcaţi în autoturismele unor persoane necunoscute;

• Dacă un copil mai mare sau adult se poartă urât cu voi, vă vorbeşte urât sau vă ameninţă cereţi imediat ajutor de la cei din jur, chiar dacă nu îi cunoaşteți;

• Aveţi curaj să spuneţi NU necunoscuţilor. Trebuie să ştiţi că pentru a scăpa de un pericol care vă ameninţă puteţi ţipa, fugi sau chiar lovi;

• După coborârea din mijloacele de transport în comun, nu traversaţi strada prin faţa ori prin spatele acestora;

• Traversaţi strazile doar prin locurile special amenajate şi asiguraţi-vă cu atenţie înainte de a vă angaja în traversare;

• Dovediţi prudenţă înaintea oricărei traversări!

