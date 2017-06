Poliţiştii Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău recomandă conducătorilor auto ca, în zilele călduroase, în măsura posibilităţilor, să îşi calculeze traseul astfel încât să circule cu vehiculele înainte de ora 10:00 şi după ora 18:00, pentru a fi feriți de razele soarelui. De asemenea, posesorii de permis de conducere cu afecţiuni medicale (cardiovasculare, neurologice sau endocrine) sunt sfătuiţi să renunţe la conducerea autovehiculelor pe drumurile publice în intervalul orar menţionat. Atunci când, în calitate de pasageri, în autovehicul se regăsesc copii sau bătrâni, se recomandă ca aceştia să fie protejaţi de razele directe ale soarelui. Copiii nu vor fi lăsaţi să aştepte în interiorul autovehiculelor parcate la soare, iar transportul lor pe distanţe lungi nu se va efectua în vehicule fără posibilităţi de climatizare! În cazul în care autovehiculul a fost staţionat la soare, înainte de plecarea la drum, porniţi instalaţia de climatizare pentru realizarea unui confort termic necesar conducerii în siguranţă. Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice! Consumul de alcool reprezintă una dintre cauzele încă frecvente de conturbare a capacităţii de conducere, deşi există tendinţa de a se subestima rolul său. În cazul în care administratorul drumului public, împreună cu poliţia rutieră dispune parţial sau total restricţionarea traficului rutier pe anumite sectoare de drum, respectaţi în totalitate semnalele şi indicaţiile poliţiştilor de deviere a traficului rutier! 9 SHARES Share Tweet

