Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită și să adapteze permanent viteza la condiţiile meteo-rutiere, atunci când circulă în zone cu instabilitate atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, atenționări referitoare la instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi averse pentru județele Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova şi Dâmbovița. În condiţiile de instabilitate atmostferică și înrăutăţire a vremii în zonele aflate sub incidența avertizărilor meteorologice, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulaţie, să adapteze permanent viteza la condiţiile meteo-rutiere și să conducă preventiv. Astfel: Atunci când circulaţi în condiţii de vânt puternic, aveţi în vedere că rafalele de vânt laterale modifică ţinuta de drum a autovehiculelor, cu atât mai mult cu cât viteza cu care se circulă este mai mare. Utilizaţi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pentru toate categoriile de drumuri. Păstraţi o distanţă mai mare faţă de autovehiculele care circulă în faţă şi evitaţi acţionarea bruscă a mecanismului de direcţie şi a sistemului de frânare ale autovehiculului. Sporiţi atenţia la intrările şi ieşirile de pe poduri sau la încrucişările cu autovehiculele cu gabarit mare. Totodată, evitaţi oprirea sau staţionarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vântul puternic îi poate rupe. Înainte de a porni la drum, interesaţi-vă cu privire la condiţiile meteo-rutiere existente pe traseul pe care urmează să îl parcurgeţi. De asemenea, în cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mai mare de autovehicul, decât în condiţii normale.

