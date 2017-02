Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău recomandă participanților la manifestațiile publice să adopte un comportament civilizat, să evite conflictele și să respecte indicațiile polițiștilor. Evitați conflictele, iar dacă în preajma dumneavoastră sunt persoane cu un comportament sau atitudine agresivă, nu încercați să interveniți pentru a le opri. Cereți sprijinul celui mai apropiat polițist sau sunați la 112. Îndepărtați-vă de cei cu un comportament neadecvat sau care au asupra lor obiecte periculoase și sesizați polițiștii. Conducătorilor auto le recomandăm să respecte cu stricteţe semnalele polițiștilor.

Nu forțați barajele impuse și respectați indicațiile polițiștilor cu privire la rutele ocolitoare. Acestea au rolul de a proteja vieți și a preveni accidentele. Reduceți viteza și manifestați prudență dacă vă aflați la volan și treceți pe lângă un grup de manifestanți. Folosiți locurile de parcare special amenajate și nu lăsați în vehicul, la vedere, bunuri de valoare.

