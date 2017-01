Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău atrag atenţia participanţilor la trafic cu privire la posibilitatea apariţiei poleiului, fenomen asociat cu ceaţa, umiditatea şi temperaturile reduse. În acest sens poliţiştii recomandă conducătorilor auto să nu pornească la drum dacă nu şi-au echipat corespunzător autovehiculele cu anvelope specifice sezonului. În timpul călătoriei, cei de la volan trebuie să păstreze în mers o distanţă de siguranţă faţă de vehiculele de dinainte şi să nu acţioneze brusc mecanismele de direcţie şi frânare şi să utilizeze cu precădere frâna de motor, mai ales pe sectoarele de drum cu carosabil alunecos. Atenţie sporită la efectuarea depăşirilor, nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare! Circulaţi cu viteză moderată! Viteza excesivă sau neadaptată la particularităţile de drum şi de trafic generează accidente grave de circulaţie. Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice! Alcoolul diminuează considerabil reflexele. Folosiţi centura de siguranţă! Acest accesoriu vă poate salva viaţa. Folosiţi corect luminile pentru a vă face vizibili în trafic. Nu conduceţi maşina când sunteţi obosiţi! Oboseala la volan vă poate fi fatală. Evitaţi pe cât posibil să circulaţi, pe distanţe lungi, noaptea. Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă şi polei sunt mai greu vizibili în trafic şi se expun riscului de accident rutier. Poliţiştii băcăuani urează tuturor participanţilor la trafic drum bun şi fără evenimente rutiere! 22 SHARES Share Tweet

