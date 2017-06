Social Recomandarile jandarmilor montani de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Având în vedere condiţiile meteorologice favorabile şi numeroşii turişti din această perioadă, jandarmii de la Postul Montan Slănic-Moldova şi de la Postul Staţiune Balneoclimaterică Târgu Ocna, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău şi-au intensificat acţiunile în zona de competenţă şi în mod deosebit acolo unde este posibil să se producă evenimente, fiind pregătiţi să intervină în diferite situaţii. Jandarmii montani acţionează zilnic în cele două staţiuni din judeţul Bacău pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, precum şi pentru salvarea şi evacuarea turiştilor aflaţi în dificultate. Pentru a evita accidentările şi alte situaţiile nedorite, jandarmii montani sfătuiesc turiştii să aibă în vedere următoarele recomandări: să se informeze asupra condiţiilor climaterice locale, să consulte prognoza meteo înainte de a dori să plece în drumeţii;

să se deplaseze numai pe trasee cunoscute şi marcate;

să aibe echipament adecvat zonei de munte;

să nu pornească în drumeţii, după consumarea băuturilor alcoolice. Un exemplu de incident nedorit s-a întâmplat în ziua de 18.07 a.c. la ora 22.00, când jandarmii montani au fost solicitați pentru căutarea a doi turiști rătăciți în pădurea din zona Popasului turistic Rai 11. Aceștia au fost găsiți în jurul orei 23.00 pe drumul forestier ce ducea spre stațiune, declarând că au fost surprinși de întuneric și nemaigăsind traseul turistic au ales să coboare pe un drum forestier. Acest fapt a determinat, și din cauza orei târzii, ca persoanele însoțitoare a celor doi bărbați ce se aflau în stațiune, să alerteze autoritățile. Pentru a solicita sprijinul jandarmilor montani, cetăţenii îi pot apela fie prin contact direct, fie prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.

