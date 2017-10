La data de 06 octombrie a.c. poliţiştii oneşteni au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani, din comuna Livezi, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 07 octombrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei Buhuşi au depistat în trafic o tânără de 29 de ani, din comuna Racova, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării tinerei cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condusă la Spitalul Buhuşi, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 06 octombrie a.c. poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Oituz au depistat în trafic un tânăr de 28 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării tânărului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti, unde a refuzat recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

La data de 07 octombrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Bacău au depistat în trafic un bărbat de 39 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Unirii, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 07 octombrie a.c. poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Stănişeşti au depistat în trafic un bărbat de 33 de ani, din comuna Motoşeni, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Adjud, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 08 octombrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Bacău au depistat în trafic un bărbat de 53 de ani, din comuna Coloneşti, în timp ce conducea o autoutilitară pe Calea Republicii, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 08 octombrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei Moineşti au depistat în trafic un bărbat de 44 de ani, din comuna Bereşti Tazlău, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,48mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Moineşti, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 08 octombrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei Moineşti au depistat în trafic un bărbat de 31 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Moineşti, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

