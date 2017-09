Desi criteriile de acordare a pensiei de invaliditate sunt mult mai dure iar medicii manifesta o mai mare exigenta fata de cei care o solicita, surprinzator, din ce in ce mai multe persoane reclama ca este data necuvenit in cazul unor pensionari de boala. „Vin din ce in ce mai multe sesizari care ii vizeaza pe unii pensionari de invaliditate. In cele mai multe se reclama faptul ca pensionarii respectivi nu ar fi bolnavi si, ca atare, ar primi nejustificat pensie de boala. Multe sesizari sunt anonime. Totusi, noi le dam curs. Pensionarul vizat este trimis la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca pentru a fi supus unor investigatii mai complexe”, ne-a spus Liviu Cretu, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Bacau. Anul trecut, la conducerea CJP au ajuns 22 astfel de sesizari. Anul acesta, in numai 5 luni, i-au fost trimise 13. Dar unele scrisori sunt adresate in numele mai multor persoane. In una dintre ele este mentionat numele a nu mai putin de 30 de locuitori dintr-o comuna, care ar fi nemultumiti ca un consatean este pensionat de boala, dar sta toata ziua numai prin crâsme. Ulterior, insa, s-a dovedit ca persoanele respective nu stiau nimic de sesizarea pe care ele ar fi facut-o. „Se practica foarte mult sesizarea in numele altor persoane, si nu a celei care o scrie si o trimite, ne-a spus dr.Raluca Paun, sef al Oficiului judetean de expertiza a capacitatii de munca din cadrul CJP Bacau. Unii vin si direct la noi si se prezinta sub nume si adresa false. Dar, chiar si asa, noi trebuie sa tinem cont de sesizare. In cele mai multe sesizari, insa, sunt reclamati de catre familie ori vecini, pensionari de invaliditate care consuma bauturi alcoolice si provoaca scandal ori sunt agresivi. Din pacate, noi nu putem face nimic, deoarece pensionarii in cauza sufera tocmai de etilism cronic, afectiune psihica invalidanta, prevazuta in lege.” Cert este ca toti cei vizati de sesizari sunt reevaluati de Institutul National de Expertiza si rar se intâmpla ca decizia medicului expert de la Bacau sa fie infirmata in urma reexaminarii medicale la Bucuresti a pensionarilor incriminati. In schimb, atât in 2012 cât si anul acesta mai multe persoane si-au pierdut pensia de invaliditate dupa ce au fost supuse revizuirii medicilor din Bacau. In 2012, pâna la sfârsitul lunii mai, au fost revizuti 7.302 pensionari iar anul acesta, in aceeasi perioada, 4.028. Anul trecut, in intervalul de timp la care ne raportam, medicii experti au apreciat ca 26 pensionari s-au insanatosit, respectiv ca si-au dobândit integral capacitatea de munca. Prin urmare, le-au retras dreptul la pensie. Anul acesta, in primele 5 luni, le-au taiat pensia la 11 persoane. Dar sunt si multe cazuri in care pensia de invaliditate este trecuta dintr-un grad superior in unul inferior, medicii considerând ca starea de sanatate a titularului s-a ameliorat. In 2012, pâna la 31 mai, au fost 146 retrogradari iar in 2013, mai putine, respectiv 61, deoarece si numarul revizuirilor este mai mic.

7 SHARES Share Tweet