Realităţile şi provocările familiei, dezbătute la Biserica „Fericitul Ieremia” din Bacău

Încă de dimineaţă, înfruntând cu stoicism efectele unui cod portocaliu de caniculă, credincioşi romano-catolici veniţi din toate parohiile Diecezei de Iaşi şi-au dat întâlnire sâmbătă, 5 august, în oaza de credinţă a bisericii din cartierul Nord al municipiului Bacău. Aici, ei au participat la cea de-a cincea Întâlnire Diecezană a Familiilor. În debutul evenimentului, credincioşii au participat la o conferinţă care şi-a dorit să prezinte şi să explice auditorului documentul papei Francisc, „Amoris laetitia", exortaţie apostolică ce vine ca o concluzie publicată în urma sinoadelor dedicate familiei din anii 2014 şi 2015. Prezent la deschiderea conferinţei, Prea Sfinţitul Petru Gherghel, episcop al Diecezei de Iaşi, a ţinut să sublinieze importanţa acestui document. „Această exortaţie postsinodală reprezintă ABC-ul iubirii, iar documentul acordă familiei un loc de mare cinste şi importanţă în Biserică, scoţând în evidenţă ce valoare a încredinţat Dumnezeu poporului său", a subliniat PS Petru în introducerea sa.

Conferinţa a fost susţinută de către preotul Massimo Alemanno, reprezentant al Oficiului Naţional pentru Familii din cadrul Conferinţei Episcopale Italiene. Acesta, cu ajutorul părintelui Felician Tiba de la Oficiul pentru Pastoraţia Familiei din cadrul Diecezei de Iaşi, a depăşit bariera lingvistică reuşind să ajungă la minţile şi sufletele celor prezenţi. „Structura exortaţiei este foarte amplă şi cu aspecte foarte bine punctate. Ea nu vrea să scoată în evidenţă idealul de familie, ci realitatea sa bogată şi complexă, ea ne ajută să ne îndrăgostim efectiv de familie şi în ea să regăsim sentimentul cel mai profund de iubire", a declarat pr. Massimo Alemanno. Momentul culminant al întâlnirii l-a reprezentat Sfânta Liturghie celebrată în Biserica „Fericitul Ieremia" din Bacău de către PS Petru Gherghel, cu participarea PS Aurel Percă, episcopul auxiliar de Iaşi și a unui mare număr de preoți și familii de credincioși din întreaga dieceză. Evenimentul a continuat apoi pe ateliere, unde cei prezenţi au dezbătut litera şi semnificaţia acestui important document pastoral.

