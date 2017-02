Contrasens Realitatea alternativă de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Faptul că o seamă de cetățeni lucrează la ceva softuri care să filtreze ceea ce ei numesc „fake news” nu trebuie să ne mire. Pe de o parte, faptul că există un număr oarecare de oameni care doresc să trăiască, într-o bulă, propria realitate alternativă nu este o noutate. Există diverse comunități care și-au scris propriile reguli de conviețuire și care nu acceptă nimic din ceea ce le contrazice viziunea: de la secte religioase care refuză orice atribut al modernității până la fanatici ai tehnologiei pentru care doar Apple produce smartphonuri. Pe de altă parte, ar trebui să analizăm puțin așa-numita „Generație Y” sau „Milenială” (cei care s-au născut între 1977-1994). Față de precedenta „Generație X” (cei născuți între 1966-1976), milenialii au un comportament schimbat: locuiesc mai multă vreme cu părinții, se căsătoresc la vârste înaintate, amână asumarea responsabilităților dar sunt mai ușor de înregimentat și convins să renunțe la libertățile cetățenești în numele unor idealuri abstracte – lupta îpotriva terorismului în SUA ori împotriva corupției, la noi. Libertatea ca argument suprem și imprescriptibil pentru Generația X nu mai este decât o monedă de schimb pentru mileniali. Așadar, avem o categorie de cetățeni pentru care libertățile fundamentale nu contează foarte mult, dispuși să falsifice realitatea pentru a evita disonanța cognitivă. Așa cum un fumător, care este constant informat de un prieten că viciul său îi poate provoca moartea, mai degrabă va renunța la acel prieten decât la fumat, în mod similar, acești cetățeni preferă să renunțe la sursele de informare care le contrazic ideile. Teoretic, câtă vreme realitatea alternativă e doar pentru un segment de populație care și-o asumă, e fix problema celor care-și setează filtrele. Dar acești cetățeni votează. Pot influența deciziile politice. Mai mult, doresc să impună și celorlalți realitatea lor alternativă. Trebuie să avem în vedere că acele „fake news” la care se referă ei nu sunt neapărat știrile despre leacuri miraculoase ori civilizații extraterestre care ne colonizează; ci este vorba despre informații sau opinii politice care le contrazic ideile. Și aici încep problemele pentru că realitatea alternativă propusă seamănă mai mult a cenzură. 0 SHARES Share Tweet

