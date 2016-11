Blocul nr. 12 de pe strada Nicolae Balcescu, situat peste drum de complexul „Luceafarul” a intrat de ceva vreme in reabilitare termica exterioara. Lucrarile au inceput din curtea interioara, urmând ca anul viitor, schelele sa fie montate la strada principala.

Din cauza numeroaselor accidente petrecute pe fondul desprinderii unor bucati de tencuiala, firmele de asigurari si chiar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau le-au pus in vedere proprietarilor sa-si repare blocul. Locatarii din blocul respectiv au asteptat ani de zile ca lucrarile sa fie suportate din bugetul local, insa, in lipsa fondurilor au fost nevoiti sa suporte cheltuielile din propriul buzunar.

Lucrurile au inceput sa se miste când reprezentantii Asociatiei de proprietari „Central 93” au primit girul oamenilor sa caute cele mai bune oferte, iar intr-un final, constructorii s-au apucat de lucru. Din cele 240 de apartamente câte sunt in blocul nr. 12 de pe strada Nicolae Balcescu, putini au fost cei care au refuzat initial sa contribuie la reparatii, insa, au revenit asupra deciziilor atunci când au vazut schela in dreptul ferestrei.

Costurile au fost stabilite la 50 de lei/mp, iar cei care doresc polistiren aplicat pe exterior platesc 15 lei in plus metrul patrat. Insa, plata serviciilor prestate a ajuns motiv de nemultumire pentru unul din constructori. Reprezentantul firmei „Fair Build” spune ca nu toti proprietarii inteleg ca trebuie sa faca plata la timp, asa cum s-a stabilit in contract, iar de aici apar o serie de nemultumiri.

„Oamenii nu inteleg ce costuri presupune lucrarea in total! Este vorba despre ridicarea schelei, despre sistemele de prindere a acesteia, despre asigurarea muncitorilor, ca mai apoi sa cumparam materialele, sa dam jos tencuiala distrusa, sa incarcam peretii, sa fixam plasa, apoi polistirenul, dupa care se vine iar cu un rând de gled si mai apoi culoarea. Sunt multe si marunte lucrurile pe care le implica o astfel de lucrare de anvergura, insa, lumea nu sta sa le gândeasca si se rezuma doar la a spune ca sunt costuri prea mari. Proprietarii nu vor sa inteleaga faptul ca si noi avem obligatii fata de muncitori si trebuie sa le asiguram salariile la timp. Pentru a putea face acest lucru avem nevoie ca locatarii sa-si plateasca ratele la timp”

– Doina Budala, constructor

Imobilul are 10 etaje si opt scari, iar lucrarile de reabilitare vor continua si in anul 2017. Doina Budala spune ca vremea rece este una favorabila acestui gen de constructii si vrea sa lucreze inclusiv in luna noiembrie 2016. Marea ei dorinta este aceea ca proprietarii sa plateasca lucrarile la termen, astfel incât sa nu existe timpi morti de lucru din cauza lipsei banilor necesari achizitionarii de materiale.