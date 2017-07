Razii în mediul rural

Peste 80 de abateri de la respectarea normelor sociale au fost constatate de polițiștii de ordine publică şi cei rutieri în noaptea de 29/30 iulie a.c., în cadrul unei acțiuni desfășurată în mediul rural, pe raza județului Bacău.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea actelor comise cu violenţă în zona discotecilor, precum şi a accidentelor rutiere şi a consecinţelor acestora. Astfel, poliţiştii au urmărit prevenirea faptelor cu violenţă comise în proximitatea discotecilor şi barurilor, precum şi prevenirea accidentelor rutiere ce ar putea avea drept cauză consumul de băuturi alcoolice în rândul conducătorilor de autovehicule.

Într-un interval de doar câteva ore, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au acționat pe 99 de drumuri județene și comunale din judeţ, pentru prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere ce au drept cauză conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice.

Polițiștii din teren au constatat 59 de contravenții pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația pe drumurile publice, au aplicat 19 sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, restul sancțiunilor find aplicate pentru încălcarea prevederilor altor acte normative în valoare totală de 36.341 lei. De asemenea au fost reținute 4 permise de conducere şi au fost constatate 3 infracțiuni flagrante prevăzute de Codul penal.

În cadrul controalelor efectuate la unitățile de alimentație publică (baruri-discoteci) polițiștii au luat măsuri de sancționare contravențională cu amendă în sumă de 5000 de lei față de administratorul unei societăți comerciale de pe raza localităţii Pârgăreşti, conform O.U.G. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, întrucât acesta a vândut produse fără a le înregistra în casa de marcat, în gestiune fiind identificată suma de 430 de lei fără eliberarea bonurilor fiscale.

Suma de bani a fost ridicată în vederea confiscării.

Cu ocazia controlului efectuat la o discotecă de pe raza comunei Agăş, polițiștii de ordine publică au depistat doi tineri de 24 și 26 de ani, din localitate, care purtau asupra lor, în mod ilegal, bricege.

În cauză s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

În comuna Gura Văii pe D.J. 119 B, polițiștii au depistat un bărbat de 39 de ani, din Oneşti, care conducea un autoturism în timp ce se afla sub influența alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat concentrația de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost sancţionat contravenţional, fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

Polițiștii oneşteni au oprit pentru control un autoturism care circula pe raza comunei Oituz.

Din verificările polițiștilor a rezultat că autoturismul în cauză era condus de un bărbat de 43 de ani, din Oneşti, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Oneşti, în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.