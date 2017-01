La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii de proximitate și siguranță publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acționat în municipiile Bacău, Onești și Moinești pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic în incinta şi imediata apropiere a unităţilor de învăţământ. S-a acționat pentru verificarea respectării prevederilor legale de către societăţile comerciale şi persoanele fizice, situate în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar, referitoare la comercializarea de băuturi alcoolice și ţigări, identificarea elevilor care absentează de la orele de curs, a persoanelor care nu-şi justifică prezența în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ şi luarea măsurilor legale faţă de acestea, verificarea modului de acces în unitățile şcolare. În urma activităților desfășurate au fost verificate 28 de unități de alimentație publică și au fost identificați 23 de elevi care absentau de la orele de curs. Elevii depistați în situații de chiul au fost prezentați conducerii unităților de învățământ pentru dispunerea măsurilor prevăzute de regulamentele interne. Polițiștii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1500 de lei. În incinta unei unități de învățământ din municipiul Bacău a fost depistată, fumând, o minoră de 16 ani, elevă la instituția școlară. Față de aceasta s-a dispus măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 50 lei, conform art. 3, alin. 1 din Legea 349/2002. Într- o sală de jocuri din municipiul Bacău a fost depistat absentând de la cursuri un minor de 16 ani. Cu ocazia legitimarii acesta a refuzat sa dea relații cu privire la identitatea sa. Susnumitul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 100 lei, conform art. 2, pct. 31 din Legea 61/1991. 32 SHARES Share Tweet

