Joi, 24 august a.c., peste 80 de poliţişti au acţionat pe raza a 46 de comune aflate în competenţa Poliţiei Municipiului Bacău, unde au aplicat 252 de sancţiuni contravenţionale, cu o valoare de 73.982 lei. Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău, Poliţia Locală împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J şi G.J.M Bacău au acţionat joi, 24 august a.c., între orele 07.00-11.00, respectiv 14.00-18.00, pe raza a 46 de comune, pe linia descoperirii şi combaterii comerţului ilicit, a tăierilor ilegale, transportului şi comercializării materialelor lemnoase, a respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice. S-a acţionat pe un număr de 59 drumuri judeţene şi comunale unde au fost instituite un număr de 12 filtre, fiind efectuate verificări în 7 târguri, pieţe şi oboare, precum şi în 64 de unităţi economice. De asemenea, au fost verificate 466 autovehicule, din care 69 înmatriculate în alte state, 98 atelaje hipo, 14 mopede şi 33 biciclişti, fiind legitimate un număr total de 688 persoane. Au fost depistate în flagrant 4 persoane care au comis infracţiuni la regimul rutier, a fost reţinut un permis de conducere şi au fost retrase 6 certificate de înmatriculare. Cu ocazia desfăşurării acţiunii poliţiştii au aplicat 252 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 73.982 lei, au confiscat un atelaj hipo, cantitatea de 1,25 mc material lemnos lemn de foc şi 1229 kg de legume şi fructe, bunuri în valoare de 1800 lei. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.