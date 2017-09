Contrasens Războiul românilor cu românii de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Spuneam acum vreo doi ani că va veni momentul în care toată lumea se va lupta cu toată lumea în sistemul de Justiţie. Când anticorupții se vor părui între ei pentru a-şi salva fotoliile, lefurile şi poziţiile şi nu vor mai ţine cont de nici o aparenţă. Momentul acela a sosit. Ce vedem astăzi în spaţiul public – păruială dintre găştile de aşa-zişi anticorupţi – nu are nimic de -a face nici cu anticorupţia, nici cu interesul naţional, nici cu ideea de Justiţie. Dealtfel, dacă ne uităm bine la dezvăluirile care sunt făcute tot mai des în ultima vreme, vedem că niciodată, dar absolut niciodată, lupta împotriva corupţiei nu a avut ca scop anticorupţia, fiind doar o luptă pentru resurse şi control. Că unii s-au pus la dispoziţia unor forţe străine, că alţii au dat din coate pentru a obţine foloase pentru ei, observăm astăzi că scopul urmărit nu scuză în nici un fel mijloacele folosite. Lupta va continuă şi o să apară noi şi noi dezvăluiri. Din păcate nu vor conta prea mult deoarece românii încă mai cred în poveştile cu zânele bune care apară democraţia şi îi ard pe corupţii cei răi. Multă lume se întreabă dacă se poate ieşi din situaţia asta. Eu zic că nu deoarece toate segmentele societăţii au fost infectate iar anticorpii care ar fi trebuit să o vegheze şi să o apere au fost, la rândul lor, transformaţi. Presa, societatea civilă, liderii de opinie sunt înregimentaţi şi trecuţi pe statele de plată ale diferitelor forţe combatante. Într-o ţară normală, astfel de excese ar fi fost combătute de o reacţie sănătoasă a societăţii. Dar nu mai suntem de mult o ţară normală şi, prin urmare, această luptă nu se va opri până nu-şi va consuma protagoniştii. Cale de mijloc nu există, nu cu acest complicat joc de Putere care a fost creat de lupta pornită din subterane şi ajunsă în câmp deschis. Un sistem politic în care protagoniştii sunt ţinuţi în şah de dosare mânuite de forţele din umbră nu poate duce decât la stagnare. O economie în care mita şi traficul de influenţă sunt apanajul doar a companiilor autohtone, transnaționalele fiind, desigur, nişte sfinte, nu poate însemna decât că ţara este tratată că o colonie. Războiul va continua şi se va intensifica pe măsură ce ne apropiem de alegerile prezidenţiale. 0 SHARES Share Tweet

