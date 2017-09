Luna trecută, guvernanții au decis majorarea accizelor la carburanţi în două etape – de la 15 septembrie şi 1 octombrie. Încă din prima zi a majorării accizei, preţurile la pompele OMV Petrom, cel mai mare distribuitor de carburanţi din ţară, benzina şi motorina erau cu nouă bani pe litru mai mai mari ca în ziua precedentă – 4,79 de lei litrul de benzină de 95 şi 4,70 lei unul de motorină obişnuită. Asta după ce compania avusese grijă ca, până la creşterea accizei, în 15 septembrie, să scumpească de trei ori produsele la pompă în mai puţin de o săptămână. Acum, la nici două săptămâni de la prima majorare a accizei, litrul de benzină obişnuită a ajuns să coste 4,83 de lei, iar unul de motorină normală 4,82 de lei. Transportatorii fac iureș Între timp, transportatorii se pregătesc de un mare exod către stațiile de alimentare din afara României, unde carburanții sunt mai ieftini. „Jumătate din flota cu care operăm afară se alimentează din statele UE, unde, clar, motorina este mai ieftină. Pe de altă parte, este și mai ușor să recuperezi acciza, de exemplu, în Ungaria. Celelalte autocamioane care desevesc rutele din țară, fac alimentări din benzinăriile de la noi. Or, dacă prețurile la pompă vor continua să crească, nu excludem ipoteza să declanșăm proteste, cum am făcut-o şi în cazul scumpirii RCA”, a declarat Marius Dan (foto), proprietarul firmei de transport rutier Licurici din Bacău. Potrivit transportatorilor, în Ungaria, deși prețul la pompă este mai mare decât în România, prețul final al carburanților este de 0,86 euro/litru (circa 3,95 de lei), prin recuperarea TVA de 27% la 60 de zile, fără nicio zi întârziere, și a accizei suplimentare – între 2 și 5,5 eurocenți per litru (la fiecare 6 luni în Ungaria aceste cifre pot varia între 2 – 3,5 – 5,5 eurocenți per litru, la fel și valoarea accizei care este de 358 euro/1.000 litri când prețul barilului de petrol este peste 50 dolari și 390 euro când prețul barilului de petrol este sub 50 dolari). Carburanți mai scumpi ca-n Luxemburg La rândul ei, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) (cu peste 14.000 de membri în toată țara) atrage atenția asupra faptului că prețul motorinei a crescut cu 20 de bani în perioada 29 august – 15 septembrie 2017, în pofida asigurărilor Guvernului că prețul motorinei nu va crește în condițiile majorării accizei. Conform calculelor UNTRR, în urma majorării accizei la carburanți, costul motorinei în România va ajunge la 0,89 euro/litru fără TVA, nivel mult mai ridicat decât în țările din jur. „Transportatorii rutieri români care merg în Germania vor alimenta în Austria, unde TVA de 20% este ușor recuperabil, iar prețul motorinei fără TVA va fi mai mic decât în România (conform cifrelor oficiale nivelul este de 0,88 euro/litru fără TVA, dar în realitate există motorină chiar și mai ieftină cu 2-4 eurocenți pe litru la stații publice)”, au arătat reprezentanții UNTRR. La fel, cei care merg în Italia vor alimenta motorină în Slovenia, de unde se recuperează TVA de 22% și acciză de 10 eurocenți per litru, costul ajungând să fie de 0,78 euro/litru după recuperarea TVA și a accizei suplimentare. Cei care fac transport extracomunitar alimentează în țările vecine – Serbia, Moldova, Ucraina, iar transportatorii care fac rute din Turcia spre alte țări, alimentează cu motorină fără taxe la ieșirea din această țară. Potrivit UNTRR, deja, transportatorii din România de lângă frontiere alimentează în țările învecinate, la fel și firmele care operează curse cu destinații în apropiere de frontiere. „Astăzi, acciza în România este de 330 euro/1.000 litri, la fel ca în Luxemburg, iar TVA de 19%, apropiat de 17% din Luxemburg, iar pentru a crește volumul de vânzări de carburant, România ar trebui să ramburseze TVA într-o manieră simplă și predictibilă tuturor utilizatorilor profesioniști”, mai arată transportatorii. 0 SHARES Share Tweet

