Editorial Războiul căldurii de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zilele acestea, războiul agentului termic se duce între băcăuanii care vor căldură, proprietarii strânși la pungă care nu vor căldură, asociațiile de proprietari debitoare trecute pe „lista neagră” care cerșesc căldură pentru „copii și bătrâni”, ascunzându-se în spatele amenințărilor primite de la locatarii nemulțumiți că dorm în frig, primărie, beneficiarii de subvenții și Thermoenergy Group SA Bacău, care se luptă să-și recupereze banii de la populație pentru a putea să achite la rândul ei furnizorii care-i bat la ușă. De fapt, vorbim despre un cerc vicios, în care de câștigat vor avea tot cei care nu plătesc întreținerea. Din cauza lor, asociațiile de proprietari au acumulat datorii față de furnizorul de căldură, care întotdeauna este lăsat la urmă cu plata facturilor. Da, sunt destule asociații de proprietari în oraș ce au câteva zeci de „oi negre” care locuiesc în imobilele aflate în administrare. Sunt oameni care nu și-au plătit întreținerea de cel puțin doi ani de zile. Pur și simplu, nu vor! Așa sună frecvent explicațiile administratorilor, care în ultimă instanță apelează la justiție ca să recupereze banii de la debitori. Să zicem că unii dintre ei sunt scuzabili, având ceva probleme de sănătate, însă sunt destui oameni citovi care locuiesc în spații comune și ar trebui să înțeleagă faptul că așa cum își plătesc telefonul, cablul TV sau lumina, trebuie să plătească și consumul de apă caldă sau căldură. Apoi, mai sunt băcăuanii care s-au obișnuit ca iarnă de iarnă să le plătească primăria căldura, invocând venituri mici, însă, deloc de neglijat, sunt și beneficiarii de ajutor social, care de-o viață trăiesc pe spatele statului, pentru simplul fapt că nu vor să muncească. Până când? 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.