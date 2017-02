Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) societății Apă-Canal Onești, întrunită săptămâna trecută, a invalidat transferul cu titlu gratuit a bunurilor acesteia către primăria municipiului. Societatea va comanda o evaluare a patrimoniului său și va solicita noi negocieri privind prețul preluării acestuia. În plus – spune acționarul majoritar, Ovidiu Budeanu – se va factura către primărie și apa meteorică, pe ultimii trei ani. Primarul Nicolae Gnatiuc declară că va convoca o ședință a Consiliului Local, pentru a analiza noua situație creată. Acționarii de la Apă Canal, între care minoritarul Asset Management, dar care are statut de acționar semnificativ și este controlată de SIF Moldova, au motivat că transferul operat de administratorul unic al societății oneștene, Cornel Fântână, a fost făcut ilegal, fiind vorba de multe elemente ale patrimoniului privat al societății. Cornel Fântână nu avea mandat să transfere patrimoniul societății la primărie, ci doar să negocieze eventualul transfer. Societățile primăriei Onești, Domeniul Public Privat (DPP) și Apa Municipal, au preluat furnizarea de apă în oraș de la sfârșitul anului trecut, adică de mai puțin de două luni. Astfel, AGA a hotărât desemnarea unui evaluator independent, membru al ANEVAR, pentru stabilirea valorii juste a bunurilor care au făcut obiectul transferului către primărie. „Să se stabilească exact cât ar trebui să plătească, pentru ceea ce a luat, Consiliul Local – spune Ovidiu Budeanu. În inventar, în afară de rețelele de apă, sunt foarte multe bunuri din domeniul privat. În plus am făcut și noi investiții din bani proprii. Acum, în Onești, societatea Domniul Public Privat distribuie apa, deși nu are în obiectul ei de activitate așa ceva. Consiliul Local trebuie să găsească o soluție rapidă în acest sens. S-a înființat societatea Apă Municipal, dar către aceasta trebuie făcut un transfer rapid de patrimoniu, pentru a se intra în legalitate. În plus, deja numai după o lună de la preluarea rețelelor de apă-canal s-u înregistrat aproape 600.000 de lei pierderi financiare. Sunt mari pierderi în rețelele de apă și trebuie depistate”. Altă belea: factură pe apa meteorică Colac peste pupăză, Ovidiu Budeanu mai spune că Apă Canal va factura către primărie, pentru prima oară, și apa meteorică pe ultimii trei ani, ceea ce ar duce, estimativ, la plata a circa 23 de miliarde de lei vechi. „Scopul nostru – ne-a declarat Ovidiu Budeanu – este să îndestulăm masa credală pasivă, de unde inclusiv Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) să-și ia partea care i se cuvine. Dar, eu cred că DPP va cere de acum și ea, de la primărie, banii pe apa meteorică”.

Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, nu a comentat în nici un fel hotărârile AGA de la Apă Canal, dar a precizat că va convoca din nou Consiliul Local pentru a-l infoma cu noua situație și pentru a căuta soluțiile de luat. „Problema facturării apei meteorice era, însă, responsabilitatea managementului de la Apă Canal – au comentat unii acționari. Dar, de ce administratorul acesteia, conform Legii societăților comerciale, nu a facturat? Astfel a adus prejudicii inclusiv statului, prin neachitarea de TVA sau impozite, dar și acționarilor societății”. Administratorul unic a rămas la post Cornel Fântână a rămas în continuare administrator unic la Apă Canal, motivând eroarea transferului de care a fost acuzat prin „presiunea străzii” de la sfărșitul anului trecut, când oneștenii, inclusiv autoritatea locală, au cerut preluarea societății. „Următorii mei pași vor fi să ofer documentația necesară firmei care va face evaluarea la Apă Canal, pentru a face corect transferul patrimoniului către societățile primăriei. Apoi voi înainta către Consiliul Local situația constatată de evaluator. Dacă raportul de evaluare nu va fi luat în calcul de CL sau dacă vor refuza negocierea voi fi obligat să cer anularea procesului verbal de predare-primire, în instanță, care poate anula și hotărârea CL pentru preluarea de bunuri de la Apă Canal. După care societatea își va relua activitatea inițială.”

