„Razboiul apei” continua la Onesti

Ovidiu Budeanu a câstigat procesul in care Primaria ii cerea evacuarea din societatea Apa Canal, dar edilii orasului cauta in continuare solutii actionarul majoritar al societatii spune ca ramâne deschis negocierilor pentru preluarea societatii, dar numai in baza unui raport de evaluare a activelor acesteia

Primarul Nicolae Gnatiuc nu crede in sinceritatea intentiei



Tribunalul Bacau a respins apelul formulat de Primaria Onesti impotriva unei sentinte judecatoresti prin care se recunostea dreptul de proprietate asupra activelor societatii Apa Canal, controlata de actionarul majoritar Ovidiu Budeanu. Societatea a fost preluata acum aproape 20 de ani de Ovidiu Budeanu de la fostul FPS, dar Primaria invoca o hotarâre de guvern si alte documente in contestarea dreptului de proprietate. Tribunalul a respins apelul primariei ca nefondat, iar hotarârea este definitiva.

„Noi – ne-a declarat Ovidiu Budeanu – nu consideram ca am câstigat procesul, pentru ca suntem siguri pe dreptul nostru de proprietate, ci vedem ca Primaria a pierdut cauza, conform hotarârii judecatoresti. Eu vreau chiar sa-i multumesc celui care a avut ideea de a ne cere in instanta evacuarea din bunurile noastre, pentru ca numai asa s-a facut lumina. Altfel puteam tergiversa rezolvarea problemei mult si bine. Asa, instanta a cerut sa se faca dovada asupra proprietatii.”

Ovidiu Budeanu a mai declarat ca ramâne deschis la o negociere asupra pretului cu care primaria ar putea prelua societatea si considera o mâna intinsa din partea sa pentru continuarea dialogului. Dar numai pe baza unui raport de evaluare a activelor din societatea Apa Canal.

De partea cealalta, primarul Nicolae Gnatiuc vede disponibilitatea proprietarului de la Apa Canal de a continua dialogul „ca pe o cacealma”, pentru ca reteua de apa ar apartine municipiului. Si sustine ca Ovidiu Budeanu nu este bine intentionat. Primarul orasului crede ca situatia creata acum este foarte ingrijoratoare, pentru ca in numai doua-trei luni ar trebui depus un proiect cu finantare europeana in valoare de circa 30 de milioane de euro pentru modernizarea retelei de apa-canal a orasului.

„Sansele ca Onestiul sa faca parte din Asociatia de dezvoltare Intercomunitara (ADIB) si sa devina actionar al Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB) sunt tot mai mici – ne-a declarat primarul orasului. Interesele financiare ale unor oameni depasesc puterea de intelegere a lor ca e vorba de o nevoie a comunitatii. Am anuntat ADIB-ul cu noua situatie, pentru ca nu vrem sa punem in pericol masterplanul judetului in atragerea de fonduri, dar nici nu vrem sa ramânem pe lânga acest proiect. Iar Apa Canal are o datorie foarte mare catre CRAB si sutem curiosi sa vedem ce masuri se vor lua. Vom analiza situatia in Consiliul Local si Comisia juridica si vom vedea ce pasi trebuie sa facem in continuare”.

„As vrea ca si ei, Primaria si Consiliul Local, sa-si mai schimbe putin atitudinea fata de societatea noastra, sa nu ne mai puna populatia impotriva. Pentru ca noi nu luam gratis apa potabila de la CRAB. Si sa dea un mesaj de respect fata de societatea Apa Canal, ca populatia sa nu mai vada doar lupta dintre noi. Dacă noi găsim calea negocierii prețului, e OK, daca nu, sa fim aproape unii de altii, pentru ca furnizorul nostru de apa oricând poate sa aplice o masura dura. Iar daca populatia nu achita facturile, nici noi nu putem plati furnizorul”.

Ovidiu Budeanu, actionarul majoritar al societatii Apa Canal