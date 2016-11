Razboi din cauza alocatiei de sustinere la Oncesti

„E vaduva, saraca si creste, singura, zece copii”. Asa suna sesizarea venita de la o fundatie din Oncesti. Elena Nastase, din satul Tarnita, caci despre ea este vorba, acuza ca autoritatile o persecuta, in loc sa o sprijine: „Sunt foarte necajita, foarte amarâta! Ma hranesc din alocatie si banii de la 416! Primaria nu vrea sa ma ajute deloc!”

Tatiana Genes, asistent social, o contrazice: „Nu-i adevarat, primaria i-a acordat toate drepturile prevazute de lege: alocatia monoparentala, alocatia de stat a copilului si ajutorul social prevazute de Legea 416, desi isi face cu greu zilele de munca, de cele mai multe ori cu cearta!”

Care drepturi? Nu-i chiar asa, afirma Elena Nastase: „Am fost la primarie si l-am intrebat pe domnul primar de ce nu-mi da suplimentara pentru fata. Pai nu putem sa-ti dam pâna nu platesti gunoiul, a zis el. Pai cu ce sa platesc gunoiul daca eu am un milion si jumatate si am de dat la stat sase milioane?” Cele sase milioane de lei vechi sunt beneficii sociale incasate necuvenit pentru o fiica care era plecata in Italia.

„Primaria nu m-a sters si eu nu am stiut, iar acum trebuie sa dau banii inapoi. Eu am sa platesc binisor, cât pot, da’ Primaria sa-mi dea suplimentara!”

Din curte apare si fratele femeii, care se plânge ca urmeaza sa fie scosi din casa, amândoi, de catre o ruda. Enervarea Elenei creste: “Cica e pe terenul ei! Bordeiul asta e facut de mine si un baiet al meu! Nu am unde sa ma duc!”

„Baietii sunt cu treaba lor!”

Primarul comunei, Mihai Puteanu, sustine ca acest conflict a pornit de la taxa pe salubritate, pe care femeia refuza sa o plateasca.

„De unde sa o platesc? Nu am de unde!” reactioneaza, iritata, Elena Nastase. I se pare nedrept ca autoritatile ii cer sa-si plateasca taxa in situatia in care ea nu are venituri.

„Cum sa nu aiba? se mira Tatiana Genes. A nascut zece copii, dar nu creste zece. Noua sunt mari, are unul singur in intretinere, o fetita care e eleva in clasa a VIII-a. Sapte sunt la casa lor, iar doi flacai, care au in jur de 20 de ani, locuiesc cu ea si obtin venituri muncind cu ziua prin sat. Si ea merge cu ziua! E tânara, in putere, primeste alocatii si ajutor social!”

Elena Nastase afirma ca “baietii sunt cu treaba lor”, muncesc pentru ei si nu-i dau un ban, prin urmare nu e de acord cu pozitia autoritatilor si va lupta pâna in pânzele albe pentru dreptul sau.

„Noi suntem foarte deschisi si ne straduim sa-i ajutam pe toti cei care sunt cu adevarat neputinciosi si fara venituri”, precizeaza Tatiana Genes. Ne lamureste si cum e cu “suplimentara”: Elena Nastase a solicitat o adeverinta necesara in dosarul pentru alocatia de sustinere, care e eliberata de Registrul Agricol si care se actualizeaza la trei luni. Functionarii recunosc ca au incercat sa o convinga pe Elena Nastase sa plateasca macar o parte din taxa, desi nu este legal sa conditionezi plata prestatiilor sociale de plata taxelor.

Acum, o asteapta pe Elena Nastase la Primarie, cu drag si cu adeverinta gata intocmita!