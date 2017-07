Directorii unei unități de învățământ din Bacău își aduc reciproc acuzații grave În Colegiul ”Henri Coandă” bomba stă să explodeze. Cei doi directori în funcție nu pot lucra împreună și își aduc reciproc acuzații grave. La Inspectoratul Școlar există un dosar gros de reclamații și memorii, iar Ministerul Educației deja a mobilizat Corpul de Control. Situația tensionată este departe de a fi rezolvată. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.