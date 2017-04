Contrasens Războaiele chimice ale momentului de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În Siria s-a raportat un nou atac cu arme chimice asupra unui oraș controlat de rebelii jihadiști și, înainte sa se obtină o confirmare obiectiva a situației, liderii politici au și condamnat atacul acuzând guvernul de această atrocitate. Însă, povestea ridică multe semne de întrebare, deoarece astfel de acuzații au existat în trecut și, în multe cazuri s-au dovedit a fi fost ori false, ori autoii au fost chiar rebelii care doreau să dea vina pe forțele loialiste pentru a forța o intervenție internaționala. În ultimul caz, din orasul Khan Shaykhun, situația este extrem de ciudata. În primul rând, armata guvernamentală este în ofensivă de câteva zile, reușind să recâștige ceea ce pierduse în urma atacurilor jihadiștilor. Teoretic, forțele guvernamentale nu aveau nevoie să atace cu armament interzis și să-și pună toata lumea în cap într-un moment în care se îndreptau către victorie în provincia Idlib. În al doiea rând, se pare că majoritatea victimelor atacului ar fi o parte din cei 250 de cetățeni răpiți de jihadiști din localitătile Majdal și Khattab, cucerite săptămâna trecută. Acest lucru a alimentat ipoteza conform căreia totul a fost o înscenare pusă la cale de jihadiști. Pe moment, efectul a fost cel scontat: liderii politici au condamnat atacul și cer să se ia măsuri. Unul dintre cei care au condamnat acest atac este chiar premierul israelian Benjamin Netanyahu. Este interesant deoarece fermierii palestinieni din fâșia Gaza au acuzat Armata israeliană ca a folosit dronele pentru a împrăștia pesticide peste recoltele lor. În mod normal, dronele împrăștie pesticide în apripierea zidurilor sau a gardurilor de protecție, pentru a nu permite dezvoltarea vegetației astfel încât zona să poata fi observata ușor. Însă, în ultima perioada, fermierii palestinieni se plâng că ierbicidele și pesticidele au fost împrăștiate la mare distanță de zonele de securitate, afectând recoltele. Situația este cu atât mai gravă cu cât Gaza se afla sub o blocadă impusă de Israel din 2007, măsură care a crescut rata șomajului și nivelul de sărăcie a populației, cu grave consecințe asupra standardului de viață. În Gaza sunt blocate circa 1,8 milioane de persoane pe o suprafață de numai 365 kmp, ceea ce înseamna o densitate de peste 4.900 locuitori pe kilometru pătrat. Spre comparație, densitatea medie a populației în Israel este de numai 359 de locuitori pe kilometrul pătrat. 0 SHARES Share Tweet

