Un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani s-a răsturnat pe șosea, chiar la intrarea în localitatea Tisa Silvestri, astăzi, în jurul orei 17.00. Conform anchetatorilor, șoferul a pierdut controlul asupra volanului. Alcooltestul a indicat faptul că bărbatul nu consumase băuturi alcoolie. Șoferul a fost dus la spital pentru investigații.

